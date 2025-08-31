أول ظهور لكريستيانو رونالدو وجورجينا منذ إعلان الخطوبة (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

لا يزال خبر خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يثير اهتماماً واسعاً حول العالم، فبعد أيام قليلة من تأكيدهما أنهما سيتزوجان قريباً، عقب 9 سنوات من العلاقة العاطفية، خطفت عارضة الأزياء الأرجنتينية الأنظار مجدداً بعدما استعرضت خاتم خطوبتها الماسي المذهل، معربة عن حماستها الكبيرة لبدء هذا الفصل الجديد من حياتها إلى جانب النجم البرتغالي.

ونشرت جورجينا رودريغيز، خطيبة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أول صورة لهما منذ إعلان خطوبتها في الـ11 من أغسطس الجاري.

وظهر الثنائي في صورة سيلفي على صفحة المؤثرة الأرجنتينية في منصة "إنستغرام"، وهي تعانق خطيبها مرتدية خاتم الخطوبة الماسي الذي تقدر قيمته بحوالي 5 ملايين دولار.

وليس من المستغرب أن يثير الخاتم كل هذا الجدل، إذ يتميز بتصميم مذهل يضم ماسة كبيرة مقطوعة على شكل بيضاوي، تتوسط حجرين صغيرين مثلثي الشكل على الجانبين.

وحصلت الصورة على أكثر من 2 مليون و200 ألف إعجاب وأكثر من 15 ألف تعليق في حوالي 4 ساعات من نشرها.

وفي منشور آخر عبر إنستغرام، خطفت جورجينا أنظار متابعيها بمقطع فيديو استعرض كل تفاصيل الجوهرة، حيث أظهرت بخفة كيف تنعكس أشعة الضوء على الماسة لترسم انعكاسات ساحرة على الجدار؛ ما زاد من بريق الخاتم اللافت.

ومنذ إعلان الخطوبة والجدل الذي رافقها بعد عدم تعليق عائلة النجم البرتغالي وتهنئة جورجينا رودريغيز لم يظهر أي منشور يجمعهما معًا، كما لم يعلق قائد النصر على خبر خطوبته بشكل رسمي، حتى الآن.

ورغم حرص عارضة الأزياء البالغة من العمر 30 عامًا على إبقاء تفاصيل خطوبتها بعيدة نسبيًّا عن الأضواء منذ الإعلان عنها، فإن منشوراتها عبر إنستغرام منحت جمهورها لمحة عن مشاعرها. ففي إحدى القصص، اقتبست كلمات للكاتب البرازيلي باولو كويلو: "الحب هو المادة الخام لكل حلم"، وأرفقت الرسالة بأغنية By Your Side للمغنية ساد، في خلفية موسيقية تعكس أجواء سعادتها.

تبدو جورجينا رودريغيز مبتسمة باستمرار منذ أن تقدم رونالدو لخطبتها في الرياض، المدينة التي يقيم فيها الثنائي حاليًّا. وتعكس منشوراتها حالة من السعادة والتطلع، في إشارة واضحة إلى أن هذه الخطوة بالنسبة لجورجينا ليست مجرد ارتباط رسمي، بل احتفاء بالحب والحياة المشتركة التي بنياها معًا.

والتقى كريستيانو رونالدو وجوجينا رودريغيز في 2016 بمدريد وبدأت قصتهما معا حيث أنجبت بنتين وتربي باقي أطفاله من أمهات بديلة، وبعد حوالي 9 سنوات من العلاقة أعلنت خطبتها عبر منشور على "إنستغرام" بخاتم ماسي فاخر وممسكة بيد النجم البرتغالي، وكتبت: "نعم، أوافق في هذه الحياة وفي كل حياتي".