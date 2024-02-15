بسبب ناصر ماهر.. أحمد سليمان يشن هجومًا على إبراهيم عبد الجواد

وكتب سليمان عبر فيسبوك :" إبراهيم عبد الجواد اللي مركز قوي مع نادي الزمالك وأخباره لو مش عجبك قناة أون تايم سبورت تعالى نشغلك في قناة الزمالك، الدوري المصري فيه ١٦ ناديا ركز شوية مع أخبارهم وأبعد عن نادي الزمالك،عندك اتحادات رياضية كتير ولا أنت مُفلس إعلامياً".

كان عبد الجواد هاجم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب تصريحات الأخير حول عدم وجود أساطير في أندية الدوري المصري مقارنة بالزمالك.