بسبب ناصر ماهر.. أحمد سليمان يشن هجومًا على إبراهيم عبد الجواد
شنَّ أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، هجومًا على الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.
ويقدم عبد الجواد برنامجًا على قناة أون تايم سبورتس المالكة لحقوق بث مسابقة الدوري المصري بشكل حصري.
وكتب سليمان عبر فيسبوك :" إبراهيم عبد الجواد اللي مركز قوي مع نادي الزمالك وأخباره لو مش عجبك قناة أون تايم سبورت تعالى نشغلك في قناة الزمالك، الدوري المصري فيه ١٦ ناديا ركز شوية مع أخبارهم وأبعد عن نادي الزمالك،عندك اتحادات رياضية كتير ولا أنت مُفلس إعلامياً".
كان عبد الجواد هاجم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب تصريحات الأخير حول عدم وجود أساطير في أندية الدوري المصري مقارنة بالزمالك.
وقال لا يوجد أساطير في أندية الدوري المصري، أما الزمالك فيوجد به أسطورتان هما شيكابالا وعبدالله السعيد.
ورد عبد الجواد:" الأهلي مفيهوش أساطير إزاي، إذا لم يكن لك خير في ناديك القديم لن يكون لك خير في الزمالك".
وسبق أن مثل ماهر أندية الأهلي وفيوتشر.