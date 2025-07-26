إنزاغي لا يريده.. نجم الهلال يقرر الرحيل

كشفت تقارير إخبارية عن آخر تطورات مستقبل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، مع الفريق، في ظل أنباء متضاربة حول بقاء اللاعب أو رحيله.

وكان ميتروفيتش انضم للهلال قادما من فولهام الإنجليزي عام 2023 بمقابل يتجاوز 50 مليون يورو، ويتقاضى 28.5 مليون يورو سنويا بموجب عقد يمتد حتى عام 2026.

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وبحسب ما ذكره موقع "Nova" الصربي في تقرير له، فإن سيموني إنزاغي، المدرب الجديد للهلال، قرر عدم الاعتماد على ميتروفيتش وإخراجه من حساباته.

وأشارت إلى أن المهاجم الصربي متوقع رحيله عن الهلال، مع اهتمام عدة أندية بخدماته، موضحة أن الدوري الإنجليزي يبدو الوجهة الأقرب لصاحب الـ30 عاما، حيث يتصدر مانشستر يونايتد قائمة الأندية المهتمة بضمه.

وشدد التقرير: "حتى الآن، لم يُعرف المبلغ الذي قد يكون مانشستر يونايتد مستعدا لدفعه للهلال مقابل خدمات ميتروفيتش، لكن من المؤكد أن هذه الصفقة ستكون الأهم في مسيرة هدّاف صربيا التاريخي".

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وعلى الرغم من مستواه المميز مع الهلال في الموسم الماضي، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 7 في 36 مباراة، فإن اللاعب غاب عن أبرز محطات الفريق في الموسم، بعدما حرمته إصابة في الفخذ من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويبدو أن العلاقة بين الطرفين في طريقها للنهاية، مع بحث ميتروفيتش عن تحدٍ جديد في أوروبا.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش سبق له اللعب في أندية: بارتيزان، وأندرلخت، ونيوكاسل، وفولهام.