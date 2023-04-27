محمد البريك: أوراوا منافس شرس لكن خبرة الهلال ستساعدنا بنهائي دوري أبطال آسيا

قال محمد البريك مدافع الهلال السعودي إن فريقه لا يخشى أن يعرقل الإرهاق سعيه للفوز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الخامسة عندما يستضيف أوراوا رد دايموندز الياباني في ذهاب النهائي بعد غد السبت.

ويخوض الهلال، الذي فاز بلقبه الآسيوي الرابع في 2021، المباراة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض مع ظهور آثار الموسم المزدحم بالمباريات على لاعبي الفريق.

وفاز الهلال 2/0 على منافسه المحلي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو قبل أن يحسم الفوز 1/0 في الوقت الإضافي على الاتحاد متصدر الدوري في كأس خادم الحرمين الشريفين في آخر مباراتين للفريق، لكن هذه الانتصارات أنهت مسيرة غير متسقة مع ظهور علامات الإرهاق على العديد من اللاعبين.