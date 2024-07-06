سبب توقف قلب أحمد رفعت مجددا بعد نجاته في المرة الأولى

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الأسباب المحتملة لوفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، بعد رحيله المفاجئ، صباح اليوم السبت، إثر صراع طويل مع المرض.

وأعلن نادي مودرن سبورت، وفاة لاعبه أحمد رفعت عن 31 عاما بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وكان رفعت قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء مباراة لفريقه مودرن فيوتشر (الاسم السابق للنادي) أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، نقل بسببها للمستشفى للعلاج قبل مغادرته المستشفى في أبريل الماضي بعد تحسن حالته.

وكتب جمال شعبان عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "قصة قصيرة حزينة، لاعب في ريعان الشباب يتعرض لضغوط عصبية وهموم كبيرة، ويسقط في الملعب بسبب جلطة حادة في الشريان التاجي".

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وأضاف: "يتم إنعاشه فيما يشبه المعجزة بعد أكثر من ساعة من توقف القلب، ثم يوضع على جهاز التنفس الصناعي والغسيل الكلوي بعد فشل كلوي حاد وهو شبه فاقد الوعي، ثم يعود للحياة ويفصل من الأجهزة".

وتابع: "يتم فتح الشريان التاجي المسدود بالبالون وتركيب دعامة، ويغادر المستشفى في كامل وعيه ولياقته، ويطل على الناس وهو فايق جدا في برنامج تلفزيوني، ولخص قصته وقال بص هي القصة كلها إن قلبي وقف، وهذا وارد إنه يحصل في أي وقت".

وعن الأسباب المحتملة لوفاته، قال: "ثم في غضون أسبوعين، تحدث انتكاسة غالبًا جلطة أخرى، واختلال كهربي حاد، وتوقف للقلب".

وواصل: "لحسم الموضوع علميًّا هناك نسبة من 2 إلى 4% ؜ من الحالات، قد تصاب بجلطة لمرة ثانية في خلال شهور بعد الجلطة الأولة، وصعدت الروح إلى بارئها، يا رب تقبله شهيدا".

واختتم جمال شعبان: "العمر أقصر مما تتخيل، لا تضيعه في الحقد والحسد والصراع على أشياء الدنيا غير المهمة، وكل أشياء الدنيا غير مهمة، والحزن والزعل بيعمل جلطات وبيقصر العمر".

وكان آخر ظهور لرفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.