فجر نادي القادسية السعودي مفاجأة جديدة لجماهيره بعد إعلان صفقة التعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم مارسيليا الفرنسي.

وواصل القادسية الصاعد للدوري السعودي في الموسم الجديد مسلسل تدعيم صفوفه بصفقات مميزة تمهد لتحقيق ما هو أكبر من هدف البقاء بالدوري في الموسم المقبل.

وخطف نادي القادسية الأضواء في انتقالات الدوري السعودي، ولكن الأمر أيضاً أثار التساؤلات حول سر قوة الفريق في ميركاتو يبدو حافلاً بالمفاجآت لجماهير القادسية.

وتحاول "إرم نيوز" الإجابة عن هذا السؤال في التقرير التالي:

صفقات نارية

أتم نادي القادسية تعاقدات على أعلى مستوى لتدعيم صفوفه على رأسها اقتناص صفقة التعاقد مع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد الإسباني، بعد صراع مع عدة أندية سعودية ارتبط اسمها باللاعب.

ونجح القادسية في تدعيم حراسة المرمى بصفقة التعاقد مع كوين كاستلز حارس مرمى منتخب بلجيكا وفريق فولفسبورغ الألماني.

وانضم أيضاً المكسيكي خوليان كينيونيس كتدعيم هجومي مميز قبل إعلان المفاجأة الأكبر في الميركاتو الخاص بالفريق، بضم بيير إيمريك أوباميانغ صاحب الخبرات الطويلة في ملاعب أوروبا.

ودعم القادسية صفقاته بضم لاعب وسط منتخب أوروغواي نايتان نانديز نجم كالياري الإيطالي السابق، في صفقة انتقال حرة ومميزة في ظل مستوى اللاعب ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة رفقة السيلستي.

ولم يقتصر الأمر عند اللاعبين الأجانب، بل حرص القادسية على ضم عناصر محلية رائعة على رأسها قاسم لاجامي وحسين القحطاني.

صفقة مورينيو

لم يتوقف طموح القادسية عند حدود الصفقات المدوية، بل دخل النادي طرفاً قوياً في التفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقاتلت إدارة القادسية لحسم صفقة مورينيو قبل أن يفضل الأخير الرحيل إلى فنربخشة التركي.

ويملك الفريق بالفعل مدرباً على مستوى مميز وهو الإسباني ميشيل غونزاليس، الذي سبق له قيادة أولمبياكوس اليوناني وخيتافي الإسباني ومارسيليا الفرنسي.

وقاد ميشيل الفريق للصعود للدوري كما حقق من قبل لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس.

سر قوة القادسية

يملك نادي القادسية سرا مميزا وراء نجاحه يتمثل في الاستقرار المالي والإداري الذي يعيشه النادي في الفترة الحالية.

ويتولى مجلس إدارة النادي بدر الرزيزاء أحد رجال الأعمال؛ صاحب النجاحات في المملكة العربية السعودية.

ويترأس الرزيزاء إدارة عدة شركات متخصصة في الاستثمارات في مجالات مختلفة على رأسها المعدات البترولية.

وحصل الرزيزاء على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2005 من "جامعة ولاية كاليفورنيا المتحدة"، وبكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من الجامعة ذاتها عام 2002، كما اتبع دورة تطوير القيادات في المعهد الدولي للإدارة "IMD" في سويسرا.

وتولى الرزيزاء رئاسة نادي القادسية في شهر فبراير 2024، ونجح في دعم الفريق بكل قوة في رحلة الصعود، كما أوفى بوعوده للجماهير بصفقات مدوية.

صفقة أرامكو

جاء قرار نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو كخطوة تاريخية مثلت طفرة في تاريخ النادي.

وساهمت هذه الخطوة في تطوير القوة الاقتصادية للنادي بضم عناصر مميزة، بينما مثّل الفريق في دوري يلو لوسيانو فييتو ومباي دياني وأندريه كاريلو والتعاقد مع المدرب روبي فاولر، قبل رحيله لتعيين المدرب ميشيل غونزاليس.