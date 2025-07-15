المركز الثامن.. كم مشجعا هلاليا حضر كأس العالم للأندية؟

تتواصل الأرقام المميزة لنادي الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025، حيث لم يكتفِ الفريق بتسجيل اسمه كأول ممثل عربي يصل إلى دور الثمانية، بل حجز أيضًا مكانًا بين أكثر الأندية جماهيرية في البطولة.

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وبعد الأداء التاريخي الذي شهد إسقاط مانشستر سيتي بثلاثية مثيرة، وتألقه أمام فلومينينسي برغم الخسارة، كشفت تقارير إعلامية عن تصدّر جماهير الهلال لمراكز متقدمة في الحضور الجماهيري.

وانتهت مغامرة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية عند الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي 1-2

وبعد نهاية البطولة كشفت شبكة (TNT) عن أكثر جماهير الأندية حضورًا في كاس العالم 2025.

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وفق الشبكة جاءت جماهير الهلال بالمركز الثامن، حيث حضر له (178) ألف مشجع.

وكان ريال مدريد في المركز الأول برصيد (413.776) ألف مشجع، في حين حلّ مانشستر سيتي ثانيًا بـ(394.999) ألف مشجع.

أما تشيلسي الذي توج بالبطولة، فجاء في المركز الثالث بحضور جماهيري وصل إلى (271.990) ألف مشجع.

وفيما يأتي قائمة الأندية الأكثر حضورًا في مونديال الأندية: