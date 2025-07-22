تغير مفاجئ.. سر الانهيار السريع لصفقة هانكو مع النصر السعودي

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية، حيث أشارت إلى فشل صفقة انتقال المدافع السلوفاكي دافيد هانكو إلى نادي النصر السعودي في اللحظات الأخيرة.

وكانت إدارة النصر توصلت إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في فينورد، يقضي بانتقال دافيد هانكو إلى صفوف الفريق السعودي.

وكان الاتفاق يقضي بدفع النصر 30 مليون يورو، مقابل الحصول على عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، وسيوقع على عقد يمتد لأربعة مواسم.

أخبار ذات علاقة رغم اتصال رونالدو.. نجم فلومينينسي يرفض النصر السعودي

انهيار الصفقة

مرت الصفقة بمنعطفات دراماتيكية، حيث توصل فينورد والنصر إلى اتفاق شبه نهائي مرتين، لكن الصفقة انهارت مرة أخرى.

وكشفت تقارير هولندية عن سر انهيار الصفقة، حيث كانت كل التفاصيل شبه مكتملة، قبل أن يتغير الجهاز الفني للنصر، ما أدى إلى تجميد الملف.

ثم بدا، يوم الجمعة الماضي، أن هانكو على وشك الانتقال مقابل رقم قياسي، لكن الأمر لم يُكتب له النجاح.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بمعسكر فينورد التدريبي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن فينورد يعمل حاليًّا على تعزيز دفاعه بضم تسويوشي واتانابي وراف فان دن بيرخ، وذلك ليس فقط بسبب الرحيل المتوقع لهانكو، ولكن أيضًا لإصابة كل من جيرنوت تراونر وتوماس بييلين.

أخبار ذات علاقة موعد انضمام كريستيانو رونالدو لمعسكر فريق النصر السعودي

وليس هذا أول انتقال يتعثر في اللحظة الأخيرة بالنسبة لفينورد، فقبل موسم، تعرض النادي لموقف مشابه مع جاستين بيجلو (ساوثهامبتون)، وكالفين ستينغز (شارلوت إف سي).