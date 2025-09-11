صُممت بروح دوري أبطال أوروبا.. مبابي يطلق ساعة فاخرة (صور)

كشف كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن ساعة جديدة بالتعاون مع دار الساعات السويسرية الفاخرة "هوبلو"، صُممت خصيصًا بروح دوري أبطال أوروبا.

مبابي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي خاض 87 مباراة في البطولة الأوروبية الكبرى وأحرز خلالها 55 هدفًا، لم يرفع الكأس القارية بعد، لكنه يطمح لتحقيق ذلك بقميص النادي الملكي.

ساعة محدودة الإصدار

الساعة الجديدة تحمل إطارًا من التيتانيوم مع واجهة زرقاء تضم شعار دوري الأبطال مصغرًا بداخلها، وتُطرح في الأسواق بسعر يبلغ 11,800 جنيه إسترليني.

ويأتي مع الساعة حزام مطاطي أسود وآخر من جلد العجل الأزرق يحمل شعار البطولة، إضافة إلى هدية صغيرة عبارة عن نسخة مصغرة من كأس دوري الأبطال لكل مشترٍ.

تفاعل جماهيري واسع

مبابي ظهر مرتديًا الساعة في الصور الدعائية الرسمية، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات بين الإعجاب بتصميم المينا ووصفها بـ"الساعة الجميلة" و"الرائعة".

وقال جوليان تورنار، الرئيس التنفيذي لشركة هوبلو، في تصريحات مرافقة للإطلاق: "كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنها شعور. من هدير الجماهير إلى الصمت قبل ركلة الجزاء، كل لحظة لها إيقاعها. هذه الساعة صُممت لتنبض معك. كرة القدم توحّد، وتُلهم، وتخلق لحظات خالدة. نحن في هوبلو لا نقيس الوقت فقط، بل نحتفل به".

يذكر أن مبابي ليس اللاعب الوحيد الذي دخل عالم الساعات، فالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سبق وأطلق مجموعته الخاصة بالتعاون مع دار "جاكوب آند كو"، بأسعار تتراوح بين 22 ألفًا و92 ألف جنيه إسترليني، واصفًا التجربة بأنها "حلم تحقق".