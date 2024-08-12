كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن حقيقة مفاوضات النادي الأحمر، مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هناك ترشيحات بالفعل من قبل وكلاء اللاعبين لانضمام أشرف بن شرقي إلى الأهلي خلال الصيف الجاري، ولكن اللاعب المغربي خارج حسابات الجهاز الفني تماما.

وأضاف: "كولر متحفظ على مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية ولهذا السبب لا يرغب في التعاقد معه".

وواصل: "المدرب السويسري أكد ثقته في اللاعبين الذي يلعبون في نفس المركز بالفريق".

وأشار المصدر إلى أن كولر حدد أسماء معينة للتعاقد معها في الفترة المقبلة، وقدم قائمة بتلك الأسماء إلى مجلس الإدارة، وهذه القائمة، لم يتواجد بهم أشرف بن شرقي نهائيا.

وأتم أن النادي الأهلي أبلغ وكيل بن شرقي بصعوبة ضمه في الفترة المقبلة نهائيا.

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يذكر أن أشرف بن شرقي أصبح لاعبًا حرًّا، بعد رحيله عن صفوف الريان القطري، بعد ارتباط دام لموسم واحد.

وزعمت تقارير صحفية مصرية، أمس الأحد، أن الأهلي أنهى اتفاقه مع أشرف بن شرقي، واللاعب المغربي سيوقع على العقود خلال أيام قليلة.