تيرينس كروفورد يحقق فوزا تاريخيا على كانيلو في نزال مثير (فيديو)

صنع تيرينس كروفورد التاريخ، في لاس فيغاس، اليوم الأحد، بعدما تفوّق بالنقاط على ساؤول "كانيلو" ألفاريز بقرارٍ جماعي، ليصبح البطل الموحد للعالم في وزن السوبر متوسط للملاكمة.

وأمام أكثر من 70 ألف متفرج في ملعب أليغيانت – وهو أكبر حضور جماهيري لمباراة ملاكمة في تاريخ لاس فيغاس – تحدى كروفورد (37 عامًا) فارق الحجم وسنوات من الشكوك ليهزم أكبر نجوم المكسيك على مدار 12 جولة. وكانت النتيجة الرسمية: 116-112، 115-113، و115-113، جميعها لصالح كروفورد.

وأصبح كروفورد بالفعل أول رجل في حقبة الأحزمة الأربعة يوحّد الألقاب في فئتين وزنيتين، والآن أضاف فئة ثالثة، لينتقل من كونه موهبة استثنائية في جيله إلى أحد أساطير الملاكمة عبر التاريخ.

وبدأ كروفورد النزال بقوة، معتمداً على أسلوب الحارس الأعسر، ومرتكزًا على ضرباته القوية، وواجه ضربات كانيلو المبكرة إلى الجسم، ثم بدأ يجد الثغرات في الرأس، وبحلول الجولات الوسطى كان يتفوّق على البطل المدافع بالضربات والتكتيك، إذ أعاد رأس ألفاريز إلى الخلف عبر مرتدات حادة، مستفيدًا من طول ذراعيه وحركته الجانبية للبقاء بعيدًا عن الخطر.

كانيلو أظهر بعض اللحظات الجيدة، خصوصًا بضرباته على الجسم، لكنه عانى من قطع المسافة أو تعديل استراتيجيته، ومع تقدم النزال، ازدادت ثقة كروفورد، فبدأ يوجه مجموعات ضربات دقيقة، بل وقف أحيانًا وجهًا لوجه ليتبادل اللكمات. وفي الجولات الحاسمة، كان الأمريكي مسيطرًا بشكل كامل، مبتسمًا وهو يتعامل بمهارة مع محاولات كانيلو اليائسة.

وقال كروفورد من داخل الحلبة بعد النزال: "كانيلو بطل عظيم، لا بد أن أرفع له القبعة. إنه منافس قوي. كما قلت سابقًا، ليس لدي سوى الاحترام له. أنا من كبار معجبي كانيلو، وقد قاتل اليوم كبطل حقيقي".

وعن مستقبله، أشار: "لا أعلم. عليّ أن أجلس مع فريقي ونتحدث في الأمر. أود فقط أن أشكر جميع الداعمين، وأشكر أيضًا الكارهين. أقدّر الجميع".

أما ألفاريز، البالغ من العمر 35 عامًا، فقد تكبّد ثالث هزيمة فقط في مسيرته التي خاض خلالها 64 نزالًا، ورغم كونه بطلًا في أربع فئات وزنية وظل مهيمنًا على وزن 168 رطلًا لما يقارب سبع سنوات، فإنه بدا في بعض اللحظات عاديًا أمام سرعة كروفورد وتوقيته المثالي.