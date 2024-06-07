خطة الأهلي السعودي لموسم أسطوري

قدم الأهلي السعودي مستويات طيبة للغاية خلال موسم عودته لدوري المحترفين من جديد، في الواقع فقد لعب موسمًا أفضل من بعض الفرق الأخرى التي كان من المتوقع لها أن تقدم مستويات أفضل مثل الاتحاد بطل الموسم الأسبق.

الأهلي لا يريد التراجع كما فعل الاتحاد، ويسعى لتحسين نفسه فقط، ومن أجل ذلك فهناك خطة واضحة المعالم يجب أن يسير عليها الفريق الجداوي حتى يصل إلى المستويات التي تسمح له بالتنافس مع الهلال والنصر حتى اللحظات الأخيرة من الموسم المقبل، ولما لا يحصد بعض البطولات أيضًا.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز ملامح تلك الخطة:

رأس حربة قوي

من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي يجب أن يكون لديك رأس حربة قوي من طراز عالمي، هناك في الهلال يوجد ألكسندر ميتروفيتش ثاني هدافي الدوري وفي النصر يوجد الأسطورة كريستيانو رونالدو هداف البطولة.

حتى الفرق التي لم تقوَ على المنافسة، مثل الاتحاد، ضمت أسماء ضخمة مثل كريم بنزيما، فما بالك بمن لا يملك رأس حربة من طراز عالمي؟.

الأهلي يدرك مشكلته الهجومية وحاجته لتسجيل المزيد من الأهداف، وذلك لن يحدث إلا عن طريق ضم رأس حربة قوية مثل روميلو لوكاكو مثلًا أو فيكتور أوسيمين.