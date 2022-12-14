تطبيق دقائق اللعب الفعلية في الدوري السعودي رسميًا

وأشارت إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سيقوم بإعلان الوقت بدل الضائع.

وأكدت لجنة الحكام أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى المساهمة بتجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي.

ووجهت اللجنة تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة، وهي الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.