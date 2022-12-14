تطبيق دقائق اللعب الفعلية في الدوري السعودي رسميًا
اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق دقائق اللعب الفعلية على غرار ماتم العمل به في كأس العالم FIFA قطر 2022.
وأكدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي في بيان رسمي أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات المونديال جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية.
وأشارت إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سيقوم بإعلان الوقت بدل الضائع.
وأكدت لجنة الحكام أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى المساهمة بتجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي.
ووجهت اللجنة تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة، وهي الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.
ولاحظ المتابعون زيادة عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع في مباريات كأس العالم 2022 في قطر عمّا كان معتادًا في المباريات.
وذكرت تقارير إعلامية أن سبب احتساب وقت كبير بدلًا عن الضائع ناتج عن تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام.
وسبق أن لمّح الإيطالي بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليمات للحكام بشأن الوقت بدل الضائع واحتساب كل ثانية ضائعة في المباريات.
وقال كولينا: "نريد أن نتجنب المباريات التي يلعب خلالها 42 و43 و44 دقيقة من الوقت الفعلي.. الحكام سيحتسبون الوقت الضائع في التبديلات والاحتفالات، وتدخلات تقنية حكم الفيديو، والإصابات، وخروج الكرة من الملعب".
وتستأنف مباريات الدوري السعودي، يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، حيث يلعب الهلال مع الباطن، والشباب مع الاتحاد، والنصر مع الرائد.
ويتصدر الشباب ترتيب الدوري السعوي، ويملك 22 نقطة من 8 مباريات، ويتقدم بـ3 نقاط عن النصر الثاني.