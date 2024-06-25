مودريتش يحسم الجدل بشأن اعتزاله دوليًا

قال القائد لوكا مودريتش إنه يتطلع لمواصلة اللعب رغم أن كرواتيا باتت قريبة من الخروج من بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ، مساء الاثنين ، بعد أن استقبلت شباكها هدفا في اللحظات الأخيرة خلال التعادل 1-1 مع إيطاليا في آخر مبارياتها بالمجموعة الثانية.

وسجل مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية عام 2018 عندما وصلت كرواتيا إلى نهائي كأس العالم في موسكو، هدفا ليضع فريقه في المقدمة بعد ثوان من إهداره لركلة جزاء لكنه شاهد بعد ذلك في توتر من مقاعد البدلاء هدف الإيطالي البديل ماتيا زاكايني في الوقت بدل الضائع.

وأدى التعادل إلى تأهل إيطاليا لكنه ترك كرواتيا في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، وهو ما لا يكفي على الأرجح لتأهلها ضمن أربعة فرق حلت في المركز الثالث بين ست مجموعات.