سئم منها.. نجم ليفربول السابق يكشف سر انفصاله عن صديقته

كتب – نور الدين ميفراني

انفصل الإنجليزي آندي كارول، المهاجم السابق لفريق ليفربول ومنتخب إنجلترا، عن صديقته لو تيسديل بعد سلسلة من الخلافات التي اندلعت بينهما.

وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين، فقد أنهى المهاجم السابق لفريق كوينز بارك رينجرز، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يلعب حاليًّا لنادي داغنهام آند ريدبريدج، علاقة استمرت عامًا كاملًا هذا الأسبوع، بعدما ضاق ذرعًا بأسلوب حياة لو الباذخ كمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي الانفصال بعد ثمانية أسابيع من استجوابه من قبل الشرطة عقب شجارين بسبب الكحول مع لو تيسديل، البالغة من العمر 41 عامًا، خلال عطلتهما.

وقال مصدر: "سئم آندي من مطالب (لو) وأسلوب حياتها كمؤثرة ومشهورة، إنها تنشر كل شيء باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يكره ذلك، أخبرها أن الأمر انتهى بينهما هذا الأسبوع. إنه أعزب الآن".

وأضاف أحد الأصدقاء: "آندي ولو دخلا في خلافات حادة منذ فترة، إذ يكره مهاجم ليفربول السابق أسلوب حياة المؤثرين، لا يرغب في التقاط صور حميمة، أكثر ما يسعده هو قضاء الوقت مع أطفاله ولعب الكرة، المال والشهرة لا يعنيان له شيئًا".

بدأ آندي كارول بمواعدة لو تسديل، وهي أم لطفل واحد، بعد انفصاله عن زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع بيلي موكلو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال.

آندي، الذي لديه أيضًا طفلان من علاقة سابقة، التقط صورة مع "لو" خلال توقيعه عقد انتقال حر إلى فريق داغينهام آند ريدبريدج للهواة في يوليو.

وفي الشهر السابق، استجوبته الشرطة مرتين بشأن شجارات مع "لو" في جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث تم تحذيره بعد مشاجرتهما الأولى في مطعم على شاطئ البحر، ثم اقتيد إلى مركز الشرطة بعد خلاف ثانٍ في فندقهما ذلك المساء، لم يُقبض على آندي، ويُعتقد أنه لم يُتخذ أي إجراء آخر ضده.

ورغم تصالحهما واحتفالهما بالذكرى السنوية الأولى لعلاقتهما في فندق فاخر مؤقت في غلاستنبري بتكلفة 38 ألف جنيه إسترليني، فإن الخلافات في علاقتهما كانت لا تزال واضحة.

حتى هذا الأسبوع، ظنّ الأصدقاء أن زفافهما قريب بعد أن تفاخرت "لو" بمستقبلهما وعلاقتهما.

وعاد مهاجم ليفربول ونيوكاسل وإنجلترا السابق إلى المملكة المتحدة مع داغنهام آند ريدبريدج الشهر الماضي بعقد لمدة 3 سنوات بعد فترة عامين قضاها في فرنسا، لعب خلالها لبوردو الفرنسي في قسم الهواة براتب 1190 جنيهًا إسترلينيًّا شهريًّا فقط.

وقد مسح الدولي الإنجليزي الأب لخمسة أطفال الآن كل أثر لصديقته من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث مر بوقتً عصيب، والآن عاد إلى المملكة المتحدة، ويريد فقط التركيز على كرة القدم وأطفاله.