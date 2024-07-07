جون سينا يعلن رسميا اعتزاله عالم المصارعة "WWE" في 2025 (فيديو)

أعلن نجم المصارعة جون سينا اتخاذه قرارا رسميا باعتزاله المشاركة في فعاليات اتحاد المصارعة العالمي (WWE) خلال عام 2025.

وخلال حديثه في عرض "موني إن ذا بانك"، الذي أقيم في تورنتو بكندا، قال سينا البالغ من العمر 47 عامًا أن ظهوره الأخير سيكون في عرض رويال رامبل، وإليمينايشن تشامبر، وريسلمانيا 41 التي ستقام في لاس فيغاس عام 2025.

واستقبل الجمهور إعلان نجم المصارعة بالهتاف، ثم رددوا عبارة "شكرًا سينا".

وفي السنوات الأخيرة، كان سينا يظهر على حلبات المصارعة بلافتة كتب عليها "لا تستسلم أبدًا"، لكن هذه المرة، كتب عليها "المرة الأخيرة الآن"، في إشارة إلى أغنية دخوله إلى الحلبة "الوقت الآن".

كما ارتدى سينا قميصًا كتب عليه "جولة المرة الأخيرة الآن" و"وداعًا جون سينا".

وقال سينا للجماهير: "شكرًا لكم على السماح لي باللعب في المنزل الذي بنيتموه لسنوات عديدة".

وقدّم سينا مسيرة مهنية حافلة في WWE، حيث حاز على لقب بطل العالم 16 مرة، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم المصارعين المحترفين في كل العصور.

وبالإضافة إلى مسيرته في المصارعة، ظهر سينا أيضًا في العديد من الأفلام، بما في ذلك فيلم Trainwreck عام 2015 وThe Suicide Squad عام 2021 و Argylle عام 2022.

وكانت اثنتان من أشهر مبارياته على التوالي في عرضي "ريسلمانيا" في عامي 2011 و2012، وكلتاهما كانتا ضد دواين "ذا روك" جونسون، وخسر سينا المباراة الأولى لكنه فاز في الثانية.

وسوف يشارك سينا، في واحد ممّا يعتبر أبرز عروض عام 2025، وهو عرض "الرويال رامبل" المقرر إقامته في الأول من فبراير في مدينة إنديانابوليس، وكذلك في عرض "إليمينيشن تشامبر".

وستكون نهاية مسيرة جون سينا، التي وصلت إلى 22 عاما مع WWE خلال عرض "راسلمينيا 41"، الذي سوف ينعقد على مدار ليلتين في 19 و20 أبريل من العام المقبل.