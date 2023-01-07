رسميًا.. ديشامب يجدد عقده مع منتخب فرنسا حتى 2026
مع ديشامب فاز منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، ودوري الأمم 2021، ووصل إلى نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم 2022.
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا، اليوم الجمعة، أن المدرب ديدييه ديشامب جدد عقده حتى يونيو 2026.
وقال الاتحاد في بيان: "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لو غرات الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشامب حتى يونيو 2026".
وتم تعيين ديشامب، في 9 يوليو 2012، مدربًا لفرنسا، وفاز مع "الديوك" في 89 مباراة، وتعادل 28 مرة، وخسر 22 مرة في 139 مباراة، وسجل لاعبوه 279 هدفًا، واستقبلت شباكه 119.
وتحت قيادته، فاز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، دوري الأمم 2021، ووصل إلى نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم 2022.
وبذلك يقطع الاتحاد الفرنسي الطريق أمام "زين الدين زيدان" الذي كان ينتظر مصير ديشامب لقيادة فرنسا.