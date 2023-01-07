رسميًا.. ديشامب يجدد عقده مع منتخب فرنسا حتى 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا، اليوم الجمعة، أن المدرب ديدييه ديشامب جدد عقده حتى يونيو 2026.

وقال الاتحاد في بيان: "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لو غرات الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشامب حتى يونيو 2026".