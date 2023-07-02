رسميا.. ليفربول يضم دومينيك سوبوسلاي

وقال سوبوسلاي البالغ من العمر 22 عامًا لموقع ليفربول خلال أول مقابلة له: "إنه أمر جيد حقًا. لقد استمتعت بالأيام القليلة الماضية وأتطلع إلى معرفة الجميع بشكل أفضل".

وأضاف: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا؛ لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء".

وتابع سوبوسلاي: "ليفربول نادٍ تاريخي حقًا، لاعبوه جيدون حقًا، مدربه جيد، كل شيء جيد، بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا، الجماهير، الملعب، كل شيء على ما يرام".