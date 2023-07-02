رسميا.. ليفربول يضم دومينيك سوبوسلاي
أعلن نادي ليفربول، رسميا، التعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ الألماني.
وقال ليفربول في بيان عبر حسابه في موقع "تويتر": "لقد أكملنا توقيع سوبوسلاي من لايبزيغ، رهنا بتصريح العمل".
وبات لاعب خط الوسط المجري ثاني إضافة جديدة لليفربول بعد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي جاء من برايتون.
ووصل سوبوسلاي إلى ليفربول بعد عامين ونصف العام في الدوري الألماني مع لايبزيغ، حيث شارك في 91 مباراة في جميع المسابقات.
وقال سوبوسلاي البالغ من العمر 22 عامًا لموقع ليفربول خلال أول مقابلة له: "إنه أمر جيد حقًا. لقد استمتعت بالأيام القليلة الماضية وأتطلع إلى معرفة الجميع بشكل أفضل".
وأضاف: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا؛ لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء".
وتابع سوبوسلاي: "ليفربول نادٍ تاريخي حقًا، لاعبوه جيدون حقًا، مدربه جيد، كل شيء جيد، بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا، الجماهير، الملعب، كل شيء على ما يرام".
وقال موقع ليفربول إن سوبوسلاي نتاج نظام تنمية الشباب في ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وسجل سوبوسلاي 26 هدفًا في 83 مباراة مع سالزبورغ، حيث ظهر ضد ليفربول مرتين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019-2020. وحصل أيضًا على لقب أفضل لاعب في الدوري النمساوي لموسم 2019-2020.
ثم انتقل سوبوسلاي إلى لايبزيغ في يناير 2021؛ لكن الإصابة أخرت ظهوره الأول لناديه الجديد حتى بداية 2021-2022.
وعلى المستوى الدولي، خاض سوبوسلاي 32 مباراة دولية وسجل سبعة أهداف مع المجر وتم اختياره قائدا لمنتخب بلاده في نوفمبر 2022.