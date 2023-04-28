مباراة الهلال وأوراوا.. منافسة مألوفة في نهائي دوري أبطال آسيا

سيجدد أوراوا رد دايموندز منافسته القارية مع الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض، غدا السبت، ويتوقع الفريق الياباني تحديا أصعب بكثير أمام مضيفه السعودي من أي فريق واجهه حتى الآن.

ويلتقي الفريقان في نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الثالثة خلال ست سنوات، حيث توج أوراوا باللقب في 2017 وثأر الهلال من الخسارة بعدها بعامين.

واستعاد أوراوا قوته مؤخرا بعد بداية بطيئة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماتشي سكورزا، لكن رد دايموندز ليس مرشحا للفوز باللقب الآسيوي.