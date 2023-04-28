مباراة الهلال وأوراوا.. منافسة مألوفة في نهائي دوري أبطال آسيا
سيجدد أوراوا رد دايموندز منافسته القارية مع الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض، غدا السبت، ويتوقع الفريق الياباني تحديا أصعب بكثير أمام مضيفه السعودي من أي فريق واجهه حتى الآن.
ويلتقي الفريقان في نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الثالثة خلال ست سنوات، حيث توج أوراوا باللقب في 2017 وثأر الهلال من الخسارة بعدها بعامين.
واستعاد أوراوا قوته مؤخرا بعد بداية بطيئة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماتشي سكورزا، لكن رد دايموندز ليس مرشحا للفوز باللقب الآسيوي.
وقال شينزو كوروكي، أحد ثلاثة لاعبين من أوراوا سبق لهم مواجهة الهلال، لموقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت مؤخرا، "الهلال سيكون أصعب عشر مرات من أي فريق واجهناه في البطولة حتى الآن".
وأضاف: "لكن هذه ستكون تجربة جيدة للاعبينا، وبالطبع أتمنى الفوز والاحتفال معا".
ويدافع الهلال السعودي عن لقب حققه أربع مرات وهو رقم قياسي.
وستقام المباراة النهائية بعد أكثر من عام من انطلاق نسخة 2022 بسبب التأخيرات الناجمة عن كأس العالم التي أقيمت في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
ونفدت تذاكر المباراة التي ستقام في استاد الملك فهد الدولي الذي يسع 56.453 متفرجا ومن المتوقع أن تحتشد الجماهير مرة أخرى عندما يلتقي الفريقان على ملعب سايتاما باليابان، يوم السبت المقبل.
ويملك سبعة من لاعبي الهلال خبرة خوض هذه المباراة بعد مشاركتهم في آخر مباراتين بين الفريقين، لكن الأداء غير المتسق الناتج عن الإصابات والإرهاق خلال جدول مزدحم للمباريات أدى إلى تراجع الفريق للمركز الرابع في ترتيب الدوري المحلي.
ويحتل أوراوا، بطل آسيا مرتين، أيضا المركز الرابع في الدوري الياباني، لكن بعد أن بدأ الموسم بخسارتين متتاليتين فاز في خمس من آخر سبع مباريات بالمسابقة.