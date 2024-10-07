"كبوة العين".. جرس إنذار قبل أبرز 3 مواجهات في الموسم

تعرض العين للخسارة أمام نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

شهدت المباراة الكثير من الأحداث الساخنة، حيث قلب الوحدة تأخره لفوز، وتم إلغاء هدف لصالح العين بعد تدخل من تقنية الفيديو، وسيطرت الأجواء الحماسية على المواجهة.

لكن في الأخير كانت النتيجة أن العين تعرض لكبوة في الوقت الأصعب في الموسم، والذي يسبق فترة لن يجد فيها "الزعيم" راحة من بعد التوقف الدولي القادم.

جرس إنذار

خسارة العين تعد بمثابة جرس إنذار للزعيم وجماهيره التي تأمل في تقديم موسم طيب كالذي حققوا فيه بطولة دوري أبطال آسيا.

الفريق فقد نقطته الرابعة بتلك الخسارة، ومع هذه الهزيمة يكون قد وصل إلى الخسارة الثانية في الموسم بعد الخسارة من الغرافة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ذلك التراجع المفاجئ يأتي في وقت هو الأصعب بالنسبة للفريق، في ظل المواجهات الصعبة المقبلة بعد فترة التوقف الدولي، والتي نرصدها في التقرير الآتي:

ثأر هلالي

يلعب العين ضد الهلال السعودي بعد العودة من التوقف الدولي بأيام قليلة، حيث يخوض مواجهة الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد مواجهة حتا في دور الـ16 من كأس رئيس الإمارات.

وستكون مباراة الهلال صعبة للغاية بالنسبة للزعيم العيناوي، الذي كان الفريق الوحيد الذي استطاع كسر سلسلة اللا هزيمة للفريق السعودي في الموسم الماضي.

يملك نجوم الهلال دوافع كبيرة للغاية لتحقيق الفوز على العين، وفي ظل المستويات التي يقدمها الفريق السعودي في الموسم الجاري، لا يمكن توقع سهولة المواجهة بين الفريقين.

مباراة بطولة

يخوض "الزعيم" مواجهة أخرى لا تقل صعوبة عن مباراة الهلال بعد ذلك اللقاء بأقل من أسبوع في القاهرة وسط ما يقارب 90 ألف متفرج ضد الأهلي المصري في بطولة كأس القارات للأندية.

ستحدد تلك المواجهة الفريق الذي سيلعب مباراة قبل نهائي كأس القارات ضد الفائز من بطل أمريكا الجنوبية والفائز من بطل الكونكاكاف، والتي سيلعب الفائز فيها ضد ريال مدريد في نهائي البطولة المستحدثة من قبل "فيفا".

بالإضافة إلى ذلك تمتلك تلك المواجهة أهمية خاصة للغاية، لكونها ستحمل للفائز بها لقباً جديداً يكتب في سجلاته بأحرف من ذهب، كونه يقدم للمرة الأولى، ويدعى لقب "كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ".

مواجهة حاسمة

يعود العين من القاهرة ليلعب مباراة أخرى خارج دياره في الجولة الرابعة من أصل ثماني جولات بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهذه المرة أمام عملاق سعودي آخر وهو النصر بكتيبته المتألقة مؤخرًا بقيادة كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

يقدم النصر مستويات رائعة تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، وفاز بكل مباراة لعبها مع المدرب الإيطالي، حتى الآن، لكن صعوبة المباراة لا تتوقف هنا، فـ"الزعيم" سيكون عليه أن يواجه شبحاً آخر في تلك المباراة، بعدما تفوق على النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث يمتلك "العالمي" دوافع للفوز هو الآخر.

وبعيدًا عن كل هذا، ستكون تلك المواجهة حاسمة ومصيرية، في ظل الترتيب الحالي للعين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يتواجد الفريق في المركز العاشر بنقطة واحدة من جولتين، ولا يمكنه المرور للدور التالي سوى عن طريق جمع المزيد من النقاط والتواجد في مركز بين الأول والثامن.

الأهم من ذلك أن العين سيكون عليه أن يبذل قصارى جهده لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، فالتواجد في المركز الثامن مثلًا سيكون سببًا في مواجهة أصعب في دور الـ 16 أمام متصدر المجموعة، والتواجد في المركز السابع سيضعه أمام الوصيف، أما صاحب المركز السادس فسيلعب ضد الثالث، والخامس أمام الرابع.