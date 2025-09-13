نونيز ينقذ الهلال من السقوط في فخ الخسارة ضد القادسية بالدوري السعودي (فيديو)

انتزع الهلال تعادلا بشق الأنفس أمام ضيفه القادسية (2 ـ 2) اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجا الهلال بفضل مهاجمه الأروغواياني داروين نونيز ومتوسط ميدانه البرتغالي روبن نيفيز من فخ الخسارة بعد أن سجل كلاهما هدفا في الشوط الثاني ليعدلا الكفة بعد أن تأخر فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في مناسبتين.

وتقدم القادسية بالهدف الأول بشكل مبكر من الشوط الأول، عندما سدد لاعبه الغاني كريستوفر بونسو كرة قوية عجز ياسين بونو عن التصدي لها لتعلن افتتاح التهديف للفريق الضيف (1 ـ 0).

وخاض دفاع القادسية معظم أطوار الشوط الأول في مناطقه بعد ضغط رهيب من الهلال لكن الحارس كاستيلس تألق بشكل لافت وأنقذ مرماه من أهداف محققة لينهي النصفق الأول على نتيجة (1 ـ 0).

وفي الشوط الثاني، لم ينتظر الهلال أكثر من 4 دقائق ليدرك لاعبه دراوين نونيز التعادل ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وأحرز النجم الأروغواياني داروين نونيز أول أهدافه في الدوري السعودي بعدما أدرك التعادل (1 ـ 1) في أول دقائق الشوط الثاني بعد أن تلقى تمريرة من البرازيلي مالكوم.

ولم يحتفل لاعبو الهلال وجماهيره بالهدف أكثر من دقيقة واحدة عندما أعاد المهاجم المكسيكي كينونيس التقدم لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفرض الهلال سيطرته من جديد على مجريات المباراة ليحصل على ركلة جزاء تقدم البرتغالي روبن نيفيز لتنفيذها بنجاح ليجعل النتيجة ( 2 ـ 2) من علامة الجزاء

وكاد الصربي سيرجيو ميلنكوفيتش سافيتش أن يقلب المباراة رأسا على عقب عندما سدد في الدقيقة 86 كرة قوية مرت قريبة جدا من مرمى القادسية ليفرط الهلال في فرصة الأسبقية للمرة الأولى قبل أن تنتهي المواجهة على نتيجة التعادل (2 ـ 2).

وحصل الهلال والقادسية اللذين قدما مباراة رائعة وذات مستوى فني لافت على نقطة ليصبح في رصيد كل منهما 4 نقاط من مباراتين.

ويحتل الاتحاد حامل اللقب، والخليج صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين حتى الآن.