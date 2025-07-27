هل أغلق ملف الرحيل؟.. أحمد فتوح يظهر في الزمالك

ظهر أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، مرة أخرى في النادي، وذلك بعد سلسلة من الأزمات الأخيرة التي عصفت بعلاقته مع الإدارة، والتي وصلت إلى حد فرض غرامة مالية عليه وتقرير بيعه.

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وشهدت الفترة الماضية توترًا كبيرًا بين فتوح وإدارة الزمالك، بعدما تغيّب عن المران بدعوى مرض عمه، ليظهر لاحقًا في حفل غنائي للفنان راغب علامة بالساحل الشمالي دون إذن من النادي، مما دفع الإدارة إلى توقيع غرامة مالية عليه بلغت مليون جنيه مصري.

وتصاعدت حدة الغضب الجماهيري حين نشر اللاعب صورة له وهو يعزف "الدرامز"، قبل أن يتراجع لاحقًا ويؤكد أن الصورة قديمة وتعود لحفل زفاف شقيقته.

في أعقاب هذه التطورات، اتخذ نادي الزمالك قرارًا ببيع اللاعب، وحدد سعرًا مبدئيًا يقدر بـ3 ملايين دولار للموافقة على انتقاله، وسط أنباء عن رغبة أندية محلية وعربية في التعاقد معه.

ظهور اللاعب مجددًا

وخاض فتوح، اليوم الأحد، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب، أخصائي التأهيل بالنادي، في خطوة تُثير التساؤلات حول مصير اللاعب، خاصة بعد أن كان الزمالك قد أعلن سابقًا عن رغبته في التخلي عن خدمات الظهير المثير للجدل.

ظهور فتوح اليوم في تدريبات الزمالك، بناءً على توجيهات جون إدوارد المدير الرياضي بالتعاون مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، وفق بيان رسمي صادر عن نادي الزمالك.

وقد تكون عودة فتوح مقدمة لالتزامه مع الفريق، والتراجع عن قرار بيعه.

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من المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات غدًا الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، بعدما منح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اللاعبين يوم راحة اليوم الأحد، عقب انتهاء المعسكر التدريبي بالعاصمة الإدارية أمس السبت.