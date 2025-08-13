فيلم الكيف.. شوبير يفجر جدلا عارما بفيديو غير مفهوم لمسؤولي الزمالك (شاهد)

واصل الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي وقائده السابق ومذيع قناة النادي، إثارة الجدل بتصريحات حادة ومقاطع مثيرة ضد إدارة نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى اتهم فيها شوبير بمخالفة المعايير المهنية والأكواد الإعلامية، والتحريض ضد جماهير النادي الأبيض، على خلفية تعليقاته حول الهتافات التي أطلقتها الجماهير في مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري، التي استهدفت لاعب الأهلي أحمد مصطفى "زيزو".

شوبير، عبر برنامجه على قناة الأهلي، اعتبر أن ما بدر من جماهير الزمالك يستوجب العقوبة، قبل أن يسخر من أنباء توجيه إدارة النادي دعوة للممثلة هدى الإتربي لحضور المباراة المقبلة، بعد هتافات باسمها في لقاء سيراميكا، التي فُسرت من جانب البعض على أنها موجهة لزوجة زيزو التي تحمل الاسم نفسه.

مجلس إدارة الزمالك، في شكواه، أكد رفضه لما اعتبره تحريضاً مباشراً من شوبير ضد جماهير النادي، مشدداً على أن ما ورد في تصريحاته يخالف ضوابط العمل الإعلامي.

فيديو مثير

وفي تصعيد جديد، ظهر شوبير على شاشة قناة الأهلي مستشهداً بفيلم "الكيف" للفنان محمود عبد العزيز، قائلاً: "هخرج وأقول الكيمي كيم كا"، في إشارة إلى الأغنية الشهيرة في الفيلم، قبل أن يواصل تهكمه متسائلاً: "هل سيتم محاسبتي على كلمة الكيمي كيمي كا وإيقافي؟".

ثم أضاف ساخراً: "هل هذا اللفظ فيه حاجة خارجة؟ طيب الكيمي كيما كا وانتصاراتنا مش عاجباه.. والكيمي كيمي كو والأهلي طاير يا هو"، في مقطع أثار وتساؤلات واسعة، واعتبره البعض استكمالاً للهجوم على إدارة الزمالك بسبب الشكوى ضده.