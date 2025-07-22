أول تعليق من زوجة جوتا بعد وفاته

كسرت روت كاردوسو، زوجة النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، حاجز الصمت بعد وفاة الأخير.

وفارق جوتا صاحب الـ 28 عاماً الحياة مع شقيقه أندريه سيلفا إثر حادث سير مرعب في وقت سابق خلال شهر يوليو الحالي في إقليم زامورا في إسبانيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سيارة اللاعب البرتغالي انحرفت عن الطريق بعد انفجار إطارها ليفارق اللاعب وشقيقه الحياة.

وودعت روت كاردوسو زوجها بعد أن احتفلا بزواجهما، رسمياً، يوم 22 يونيو الماضي، قبل 3 أسابيع فقط من وفاة النجم البرتغالي.

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وارتبط اللاعب الراحل بزوجته منذ سنوات طويلة، حيث تشير تقارير عديدة إلى صداقتهما، منذ العام 2013، ولديهما 3 أطفال.

واحتفلت روت كاردوسو بمرور شهر على زاوجها، رسمياً، من جوتا بعدما نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" رسالة قائلة:" "مر شهر منذ أن قلنا: "حتى يفرقنا الموت".. إلى الأبد، سأظل عروسك".

ونشرت زوجة جوتا صوراً من حفل زفافهما مع الرسالة التي كتبتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" في أول ظهور لها بعد حادث وفاة نجم ليفربول.

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وكانت جنازة النجم البرتغالي قد شهدت حضور العديد من نجوم ليفربول بجانب المدرب الهولندي أرني سلوت وأيضاً بعض نجوم المنتخب البرتغالي.