قبل الرحيل للكويت.. سام مرسي يودع جماهير إيبسويتش تاون برسالة مؤثرة (صورة)

ودّع المصري سام مرسي جماهير فريقه إيبسويتش تاون الإنجليزي قبل رحيله المنتظر إلى نادي الكويت الكويتي.

وتوصل مرسي إلى اتفاق مع نادي الكويت لخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا في الموسم المقبل.

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ونشر سام مرسي بياناً رسمياً عبر حسابه بمنصة إكس:" كنت أعلم أن هذا الوقت سيأتي، لكنني لم أتوقعه هذا الصيف.. بلا شك، كانت هذه أفضل فترة في مسيرتي وحياتي".

وأضاف: "انضممت إلى النادي عام 2021 في بيئة مليئة بالتحديات والأحداث، وسأظل أنا وعائلتي ممتنين لكم دائمًا".

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وتابع: "كنت فخورًا جدًا بقيادة هذا النادي، وعشتُ أيامًا وليالي رائعة.. ولم يكن أحد ليتوقع الصعود مرتين متتاليتين، لكنني لن أنسى أبدًا شعور رؤية نجاحنا يجمع مدينة بأكملها ومقاطعة بأكملها. أنا ممتن جدًا للجميع".

وواصل: "لقد منحني النادي كل شيء، كنت سعيداً بسماع هتافاتي في المدرجات، جعلني أشعر بحب كبير.. لطالما منحتني دفعة معنوية إضافية".

وأكد مرسي أنه تحدث مع النادي هذا الصيف ولكنه لم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد؛ "ما أدى للانفصال عن الفريق بعلاقات جيدة لما حققناه من نجاحات معاً".

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وأتم قائلاً: "ستبقون جميعًا في قلبي إلى الأبد، وأشكر زملائي في الفريق، والمدرب، وجهازه الفني، وجميع من في الملعب، على دعمهم لي خلال السنوات القليلة الماضية. لقد صنعنا تاريخًا، وأنا واثق أن النادي سيواصل ذلك".