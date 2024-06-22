يورو 2024: الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة البرتغال وتركيا
ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين منتخبي البرتغال وتركيا، مساء يوم السبت، لخوض ثاني مبارياته في دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".
ويمتلك منتخب البرتغال 3 نقاط في المجموعة السادسة، وهو عدد نقاط منتخب تركيا.
وفاز منتخب البرتغال في مباراة الجولة الأولى بصعوبة ضد التشيك بهدفين لهدف، في حين فازت تركيا على جورجيا بنتيجة 3-1.
وواجه المنتخب البرتغالي نظيره التركي في 9 مناسبات من قبل، حققت البرتغال الفوز في 7 مواجهات، بينما فازت تركيا في مباراتين، وتمكن لاعبو البرتغال من إحراز 19 هدفا، بينما أحرز لاعبو المنتخب التركي 9 أهداف.
موعد مباراة البرتغال وتركيا:
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، بتعليق علي سعيد الكعبي.