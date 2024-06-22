يورو 2024: الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة البرتغال وتركيا

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين منتخبي البرتغال وتركيا، مساء يوم السبت، لخوض ثاني مبارياته في دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

ويمتلك منتخب البرتغال 3 نقاط في المجموعة السادسة، وهو عدد نقاط منتخب تركيا.

وفاز منتخب البرتغال في مباراة الجولة الأولى بصعوبة ضد التشيك بهدفين لهدف، في حين فازت تركيا على جورجيا بنتيجة 3-1.