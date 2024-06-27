ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع ليل لضم ليني يورو
كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات التي يقوم بها نادي ريال مدريد من أجل التوصل لاتفاق لضم ليني يورو، نجم ليل الفرنسي، في الميركاتو الحالي.
ويحظى يورو، البالغ 18 عامًا، باهتمام العديد من كبار أندية أوروبا، من أجل ضمه هذا الصيف، لعل أبرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان.
وينتهي عقد يورو مع ليل نهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة لرحيله.
وقال الإعلامي الرياضي رامون ألفاريز، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ريال مدريد وليل دخلا في مفاوضات مباشرة، من أجل مناقشة قيمة الصفقة؛ إذ أعطى فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، الموافقة على صفقة ضم اللاعب، وأن تكون ضمن حدود مالية معينة".
وأضاف: "ليني يورو أخبر باريس سان جيرمان أنه يقدر عرضهم كثيرا، لكن رغبته هي الانضمام إلى ريال مدريد، كما أخبر ليل بالتفاوض مع ريال مدريد أو يظل لمدة عام آخر ويغادر في صفقة انتقال مجانية".
وأشار: "قيمة الصفقة النهائية من المحتمل أن تترواح بين 35 إلى 40 مليون يورو، أي أقل من طلب ليل الذي يتراوح بين 55 إلى 60 مليون يورو، من المحتمل أن تتضمن الاتفاقية، تقديم مكافآت تعتمد على الأداء، حيث يكون تحقيق نصفها سهلًا نسبيًا والنصف الآخر يعتمد على نجاح اللاعب في صفوف ريال مدريد".
وكانت تقارير إسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يسعى لحسم صفقة يورو هذا الصيف، بعد رحيل قائده ناتشو فيرنانديز، الذي انتهى عقده.
يُذكر أنّ ليني يورو شارك في الموسم الماضي مع ليل الفرنسي، في 44 مباراة بمُختلف المُسابقات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.