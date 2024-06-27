ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع ليل لضم ليني يورو

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات التي يقوم بها نادي ريال مدريد من أجل التوصل لاتفاق لضم ليني يورو، نجم ليل الفرنسي، في الميركاتو الحالي.

ويحظى يورو، البالغ 18 عامًا، باهتمام العديد من كبار أندية أوروبا، من أجل ضمه هذا الصيف، لعل أبرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد يورو مع ليل نهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة لرحيله.

وقال الإعلامي الرياضي رامون ألفاريز، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ريال مدريد وليل دخلا في مفاوضات مباشرة، من أجل مناقشة قيمة الصفقة؛ إذ أعطى فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، الموافقة على صفقة ضم اللاعب، وأن تكون ضمن حدود مالية معينة".