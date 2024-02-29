فورمولا 1..لويس هاميلتون يقود مرسيدس لأول مركزين في تجارب البحرين

وأعاد فريق مرسيدس، الذي عانى من أول موسم دون انتصار منذ 2011 وذلك العام الماضي، تصميم سيارته لموسم 2024 لجعلها أقل "سوءا".

وسيوفر العرض الذي قدمه الثنائي راسل وهاميلتون، الذي فاز بسباق لآخر مرة في 2021 وسيحل محل ساينز ضمن صفوف فيراري العام المقبل، في التجارب اليوم الحافز له على العودة إلى أعلى منصات التتويج.

وأنهى دانييل ريكاردو اليوم في المركز 12 مع فريق فيزا كاش آب آر.بي الجديد، وكان السائق الأسترالي هو الأسرع في جولة التجارب الأولى.

وسيقام السباق في البحرين والجولة التالية في جدة بالسعودية بعد أسبوع وذلك يوم السبت أيضا للسماح للدولتين باستضافة السباقين قبل بداية شهر رمضان. وستقام التجارب التأهيلية للسباقين يوم الجمعة.