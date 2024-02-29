فورمولا 1..لويس هاميلتون يقود مرسيدس لأول مركزين في تجارب البحرين
قاد لويس هاميلتون سائق مرسيدس زميله جورج راسل لتحقيق أول مركزين في الجولة الثانية من التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى، وهو السباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات، على نحو مفاجئ اليوم الخميس.
وقطع بطل العالم سبع مرات حلبة الصخير الصحراوية المضاءة بطول 5.4 كيلومتر في أفضل زمن وبلغ دقيقة واحدة و30.374 ثانية.
جاء راسل في المركز الثاني بفارق 0.206 ثانية خلفه ثم فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين مع أستون مارتن في المركز الثالث.
واحتل بطل العالم ثلاث مرات ماكس فرستابن المركز السادس فقط بسيارة فريقه رد بول.
وتوجه السائق الهولندي، الذي تصدر ترتيب بطولة العالم لفورمولا 1 لعدد قياسي من السباقات بلغ 39 سباقا منذ مايو 2022، إلى السباق الذي سيقام مطلع الأسبوع المقبل وهو الأوفر حظا لاستهلال مشواره نحو اللقب الرابع على التوالي بانتصار بعد غد السبت.
وأنهى فرستابن بفارق 0.477 ثانية عن الصدارة، بعد أن أنهى أيضا الجولة الأولى من التجارب في المركز السادس.
واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الرابع متقدما على الأسترالي أوسكار بياستري الذي يقود لمكلارين.
ووضع نيكو هولكنبرغ فريق هاس في المركز السابع متقدما على لانس سترول سائق أستون مارتن.
واحتل شارل لوكلير المركز التاسع في سيارة فيراري الأخرى، وأكمل سيرجيو بيريز زميل فرستابن في الفريق المراكز العشرة الأولى.
وأعاد فريق مرسيدس، الذي عانى من أول موسم دون انتصار منذ 2011 وذلك العام الماضي، تصميم سيارته لموسم 2024 لجعلها أقل "سوءا".
وسيوفر العرض الذي قدمه الثنائي راسل وهاميلتون، الذي فاز بسباق لآخر مرة في 2021 وسيحل محل ساينز ضمن صفوف فيراري العام المقبل، في التجارب اليوم الحافز له على العودة إلى أعلى منصات التتويج.
وأنهى دانييل ريكاردو اليوم في المركز 12 مع فريق فيزا كاش آب آر.بي الجديد، وكان السائق الأسترالي هو الأسرع في جولة التجارب الأولى.
وسيقام السباق في البحرين والجولة التالية في جدة بالسعودية بعد أسبوع وذلك يوم السبت أيضا للسماح للدولتين باستضافة السباقين قبل بداية شهر رمضان. وستقام التجارب التأهيلية للسباقين يوم الجمعة.