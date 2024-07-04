شقيق مبابي ينضم رسميا لفريق ليل الفرنسي

أعلن نادي ليل الفرنسي ضم إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لقائد منتخب فرنسا كيليان، بعد رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

وانضم إيثان البالغ من العمر 17 عاما إلى صفوف فريق ليل، على أن يرتدي القميص رقم 29 خلال ظهوره مع فريقه الجديد.

وأكد نادي ليل الفرنسي، خلال بيان رسمي، مساء الخميس، أن إيثان مبابي وقع عقدا مدته 3 مواسم.

وبدأ إيثان مسيرته في صفوف ناشئي باريس سان جيرمان، وتدرج حتى وصل للفريق الأول، وشارك معه لأول مرة هذا الموسم، ولعب 5 مباريات في الدوري الفرنسي، واثنتين في كأس فرنسا.

وأنهى فريق ليل مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2023 / 2024، في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.