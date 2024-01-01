هل ليفربول المرشح الأبرز للتعاقد مع مبابي؟

وللمرة الثانية في مسيرته مع باريس سان جيرمان، أصبح لدى مبابي الحرية في التفاوض مع أي ناد في يناير حيث ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو المقبل.

وفي 2022 كان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد مجانا لكن باريس سان جيرمان أقنعه بالتجديد لموسمين مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث.

لكن مبابي قال إنه لن يفعل بند تجديد العقد ما يعني رحيله مجانا في يوليو المقبل.

وسجل مبابي 21 هدفًا، وصنع 2 في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وبشكل عام سجل مع النادي الفرنسي 233 هدفًا، وصنع 100 في 282 مباراة.

ونال مبابي جائزة الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة، علمًا بأنه الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان متفوقًا على إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش.