هل ليفربول المرشح الأبرز للتعاقد مع مبابي؟
قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن ليفربول قد يكون المرشح "الأكثر مصداقية" للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
ودخل مبابي الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان، حيث يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة النادي الفرنسي.
ولم يعط مبابي، قائد منتخب فرنسا، حتى الآن، أي إشارة إلى النادي الذي يرغب في اللعب له الموسم المقبل.
ووفقا للصحيفة فإنه باستثناء تغيير غير عادي فإن مبابي إما سيبقى في العاصمة الفرنسية أو سيغادر في صفقة انتقال مجانية لريال مدريد أو ليفربول.
وأضافت الصحيفة أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يسعى بشكل مستمر للتعاقد مع مبابي مع اقتراب انتهاء عقد محمد صلاح في 2025.
وأكدت "لوباريزيان" أن ليفربول يحلم بإغراء مبابي بالانتقال إلى أنفيلد لسد الفجوة مع مانشستر سيتي بطل ثلاثية الموسم الماضي.
وللمرة الثانية في مسيرته مع باريس سان جيرمان، أصبح لدى مبابي الحرية في التفاوض مع أي ناد في يناير حيث ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو المقبل.
وفي 2022 كان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد مجانا لكن باريس سان جيرمان أقنعه بالتجديد لموسمين مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث.
لكن مبابي قال إنه لن يفعل بند تجديد العقد ما يعني رحيله مجانا في يوليو المقبل.
وسجل مبابي 21 هدفًا، وصنع 2 في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وبشكل عام سجل مع النادي الفرنسي 233 هدفًا، وصنع 100 في 282 مباراة.
ونال مبابي جائزة الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة، علمًا بأنه الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان متفوقًا على إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش.