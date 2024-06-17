بصفقة كبيرة.. الزمالك يفسد مخطط الأهلي لخطف "جوهرته"
تحرك مسؤولو نادي الزمالك من أجل تأمين بقاء أحد لاعبي الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، ولإفساد مخطط الغريم التقليدي الأهلي الذي يسعى لضمه.
وارتبط اسم محمد شحاتة، نجم وسط الزمالك، بالرحيل للمنافس التقليدي الأهلي، خاصة أن اللاعب انضم للفريق الأبيض خلال شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة من طلائع الجيش مع وجود بند لأحقية الشراء.
وقال مصدر مطلع داخل الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن إدارة القلعة البيضاء تحركت لتأمين بقاء محمد شحاتة وتفعيل بند الشراء.
وأشار إلى أن الزمالك أكد لمسؤولي الطلائع تفعيل بند العقد وإرسال المقابل المالي المتفق عليه لحسم بقاء شحاتة.
ويعتبر شحاتة من العناصر التي تراهن عليها الإدارة البيضاء في الفترة المقبلة، حيث أدى بشكل مميز في الفترة الماضية.
وأوضح أن الأمر لن يقتصر على تأمين بقاء شحاتة بل سيمتد لصفقة تبادلية بين الناديين، خاصة أن الزمالك أبدى اهتمامه باللاعب يسري وحيد، نجم الطلائع، لضمه في الموسم الجديد.
ورحّب مسؤولو الزمالك برحيل بعض لاعبيه للطلائع على رأسهم سيف جعفر وبعض الناشئين مثل محمد سامح، ومحي جمعة.
وخاض شحاتة، البالغ من العمر 23 عامًا، 22 مباراة بقميص الفريق الأبيض في كافة المسابقات في الموسم الجاري.
ويعد شحاتة من أبرز المواهب في الفريق الأبيض ويعتبر جوهرة نظرا لصغر سنه والقيمة الفنية والمادية التي يمثلها.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مساء الإثنين.
ويلتقي الزمالك مع المصري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مباريات بطولة الدوري.
ويحتل الزمالك، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، ولهُ 7 مباريات مؤجلة.
فيما يحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 7 مواجهات.