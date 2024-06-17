بصفقة كبيرة.. الزمالك يفسد مخطط الأهلي لخطف "جوهرته"

تحرك مسؤولو نادي الزمالك من أجل تأمين بقاء أحد لاعبي الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، ولإفساد مخطط الغريم التقليدي الأهلي الذي يسعى لضمه.

وارتبط اسم محمد شحاتة، نجم وسط الزمالك، بالرحيل للمنافس التقليدي الأهلي، خاصة أن اللاعب انضم للفريق الأبيض خلال شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة من طلائع الجيش مع وجود بند لأحقية الشراء.

وقال مصدر مطلع داخل الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن إدارة القلعة البيضاء تحركت لتأمين بقاء محمد شحاتة وتفعيل بند الشراء.

وأشار إلى أن الزمالك أكد لمسؤولي الطلائع تفعيل بند العقد وإرسال المقابل المالي المتفق عليه لحسم بقاء شحاتة.

ويعتبر شحاتة من العناصر التي تراهن عليها الإدارة البيضاء في الفترة المقبلة، حيث أدى بشكل مميز في الفترة الماضية.