ليس نجمًا ولا مهاجمًا.. جماهير ريال مدريد تهتف بشدة لهذا اللاعب (فيديو)

وجهت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني هتافات قوية لأحد لاعبي الفريق خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس التي أقيمت، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2 في الجولة السابعة من عمر الليغا.

واستقبل ريال مدريد هدفين في الدقيقتين 85 و87 من عمر اللقاء بعدما كان متقدمًا بثلاثية نظيفة سجلها لوكاس فاسكيز، وكيليان مبابي، ورودريغو.

وهتفت جماهير ريال مدريد بحرارة للاعبها العائد من الإصابة خيسوس فاييخو بعد مشاركته لمدة 10 دقائق في مباراة ألافيس.

ولعب فاييخو على حساب إيدير ميليتاو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، والتي ظهر فيها ريال مدريد متراجعًا بشدة واستقبل هدفين، ولكن الجماهير هتفت للاعب وساندته بقوة.

ولم يشارك فاييخو في أي مباريات منذ إصابته في لقاء بلد الوليد يوم 2 أبريل 2023.

ورفض ريال مدريد ضم مدافع جديد في الموسم الحالي، رغم رحيل ناتشو فرنانديز إلى القادسية السعودي بعد تعافي فاييخو من الإصابة التي تعرض لهت.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.