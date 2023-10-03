تحرك فوري من ريال مدريد ضد مفوض سابق اتهم بيريز بالرشوة

وقال ريال مدريد في بيان رسمي :" أمر رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بتحريك فوري للإجراءات القضائية المناسبة ضد المفوض السابق للشرطة فيلاريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهتها محطة الإذاعة الكاتالونية راك1".

واشتلعت قضية نيغريرا في الأسابيع الأخيرة بعدما قطع نادي برشلونة علاقاته بنادي إشبيلية على خلفية بيان من الأخير وصف فيه سلوك مسؤولي برشلونة السابقين المتورطين في قضية رشوة الحكام "نيغريرا" بالإجرامي.