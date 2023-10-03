تحرك فوري من ريال مدريد ضد مفوض سابق اتهم بيريز بالرشوة
قال نادي ريال مدريد الإسباني في بيان إنه حرك دعوة قضائية عاجلة ضد مفوض الشرطة الإسبانية السابق فيلاريخو.
وزعم فيلاريخو في تصريحات لإذاعة راك الإسبانية أنه اكتشف قضية رشوة للحكام كان طرفها نادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز قبل قضية برشلونة المعروفة إعلاميًّا بقضية نيغريرا، لكن تم التكتم على الأمر إذ لا يمكن فتح قضية ضد بيريز حسب وصفه.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي :" أمر رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بتحريك فوري للإجراءات القضائية المناسبة ضد المفوض السابق للشرطة فيلاريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهتها محطة الإذاعة الكاتالونية راك1".
واشتلعت قضية نيغريرا في الأسابيع الأخيرة بعدما قطع نادي برشلونة علاقاته بنادي إشبيلية على خلفية بيان من الأخير وصف فيه سلوك مسؤولي برشلونة السابقين المتورطين في قضية رشوة الحكام "نيغريرا" بالإجرامي.
ووجَّه المدعي العام في إسبانيا تهمة الرشوة رسميًّا لنادي برشلونة في قضية رشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق نيغريرا.
وقال برشلونة إنه دفع للحكم السابق من أجل إعداد تقارير عن الحكام، وهو سلوك تقوم به أغلب أندية إسبانيا حسب مسؤولي النادي الكتالوني.
ودخل نادي ريال مدريد كطرف في القضية ضد برشلونة وهو ما قد يمكنه من طلب تعويضات في حال ثبتت الاتهامات ضد غريمه التقليدي.