فرصة لن تتكرر.. هل يخطف ريال مدريد فيرمين لوبيز؟

ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة يدرس بقوة التضحية بأحد نجومه الشباب وبيعه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لحل أزمته المالية الخانقة، والتي تؤثر في تسجيل لاعبيه الجدد وفي دخوله سوق الانتقالات واحترام قانون اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني.

وأكدت التقارير أن تشيلسي قدَّم عرضًا لضم النجم الشاب فيرمين لوبيز، البالغ 22 عامًا، وبلغ العرض 50 مليون يورو.

ويعتبر فيرمين لوبيز لاعبًا مهمًّا في وسط الميدان وفرصة يجب استغلالها، خصوصًا مِن قِبل الغريم ريال مدريد، إذ سبق أن أشاد الإعلامي الإسباني توماس رونسيرو، المتعصب للفريق الملكي، باللاعب وطالب بضرورة التعاقد معه.

وتعتبر فرصة التعاقد مع فيرمين لوبيز مهمة لريال مدريد لعدة أسباب، نرصدها في التقرير الآتي:

مركز يحتاجه الريال

يلعب فيرمين لوبيز في وسط الميدان سواء الدفاعي والهجومي، وفي ظل أخبار تتحدث عن رحيل داني سيبايوس، فإن ريال مدريد يحتاج بقوة للاعب وسط مقاتل، مثل: النجم الإسباني الشاب.

دولي إسباني صغير في السن

يبلغ فيرمين لوبيز 22 عامًا، وهو دولي في منتخب إسبانيا الأول، ويحتاج ريال مدريد لزيادة اللاعبين الإسبانيين في صفوفه، بعدما تعاقد في الصيف مع دين هويسن وألفارو كاريراس.

ضربة فنية لبرشلونة

يعتبر التعاقد مع فيرمين لوبيز ضربة فنية لبرشلونة، لكون ريال مدريد سيجرد غريمه من أحد أسلحته الشابة في وسط الميدان ويستفيد منه في المنافسة على الألقاب.

برشلونة مضطر لبيعه بسبب الأزمة المالية

يعاني برشلونة أزمة مالية في السنوات الأخيرة، ورغم الرافعات الاقتصادية وعقود الإعلانات، فما زال الفريق يعاني ويحتاج لبيع لاعب مهم بسعر كبير لتحقيق توازن مالي يمكّنه من الرجوع لقاعدة 1-1 في سوق الانتقالات على الأقل.

وينتظر برشلونة تسجيل كلٍّ من فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن وروني بردغي.

ويعمل النادي أيضًا على رحيل إنياكي بينيا وأوريول روميو وهيكتور فورت لتسجيل اللاعبين.

وكان برشلونة تعاقد مع خوان غارسيا وماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

السعر المطلوب ليس كبيرًا على ريال مدريد

يطالب برشلونة بمبلغ لا يقل عن 70 مليون يورو للتخلي عن فيرمين لوبيز، وقدم تشيلسي عرضًا وصل إلى 50 مليونًا، ويملك ريال مدريد المال لدخول الصفقة وخطف اللاعب قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

من جانبه، يرى لوبيز أن السبب الوحيد الذي قد يجعله يترك النادي هو في حال قرر برشلونة أنه لا يرغب في استمراره.

ويلعب لوبيز مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2023.

وشارك لوبيز في 88 مباراة بقميص برشلونة وسجل 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا آخر.