الوحدة السعودي يتخذ قراراً نارياً بعد رفض احتجاجه على النصر

اتخذت إدارة نادي الوحدة قراراً جديداً بعد أن رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم التظلم الذي تم تقدم به بشأن مباراة النصر في دوري روشن للمحترفين.

وفاز النصر على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة 2-0 يوم 25 فبراير الماضي في الدوري السعودي بعد مباراة تأخرت انطلاقتها بسبب عدم وصول حافلة النصر في الموعد المحدد.

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وتقدم نادي الوحدة باحتجاج رسمي لرابطة دوري روشن ثم لجنة الانضباط والأخلاق ضد قرار احتساب المباراة بفوز النصر ولكن تم رفض الاحتجاج، كما أيدت لجنة الاستئناف أيضاً قرارات فوز النصر بالمباراة.

وأكد الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" أن نادي الوحدة استقر على تصعيد شكوى جديدة إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن أحداث مباراة النصر.

ويحتل الوحدة المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الأخدود صاحب المركز السادس عشر قبل جولة من النهاية.

وتهبط 3 أندية في دوري روشن للمحترفين والتي تحتل المراكز السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة.