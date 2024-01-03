NBA.. هورنتس ينهي سلسلة من 11 خسارة بالفوز على سكرامنتو كينغز
سجل تيري روزير 34 نقطة لينهي تشارلوت هورنتس سلسلة من 11 خسارة متتالية بالفوز 111-104 على سكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف مايلز بريدجيز 27 نقطة لصالح تشارلوت الذي أنهى المباراة بتسجيل عشر نقاط متتالية ليفوز للمرة الأولى منذ الثامن من ديسمبر.
وسجل ديارون فوكس 30 نقطة وقدم ست تمريرات حاسمة واستحوذ على خمس كرات مرتدة لصالح كينغز، الذي خسر في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها.
وقاد شاي جيلجيوس-ألكسندر أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 127-123 على بوسطن سيلتيكس بعدما سجل 36 نقطة.
ومدد ثاندر سلسلة انتصاراته إلى خمس مباريات متتالية، بينما توقفت سلسلة من ستة انتصارات لسيلتيكس.
وعاد جويل إمبيد من غياب دام 11 يومًا ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة حيث سجل 31 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سفينتي سيكسرز للفوز على شيكاجو بولز 110-97.
وهذه المرة السابعة خلال مسيرته التي يسجل فيها إمبيد ثلاثة أرقام مزدوجة.
وقاد سي.جيه ماكولوم نيو أورليانز بليكانز للفوز على بروكلين نتس 112-85 بعدما سجل 16 نقطة، وخسر نتس مباراته الرابعة تواليًا.
وفاز ممفيس غريزليز 106-98 على سان أنطونيو سبيرز بفضل تألق جا مورانت الذي سجل 26 نقطة من بينها 13 في الربع الرابع.
وأنهى غريزليس سلسلة من ثلاث هزائم.
وسجل ستيفن كري 36 نقطة وقدم ست تمريرات حاسمة لينهي غولدن ستيت وريورز سلسلة من ثلاث هزائم بالفوز على أورلاندو ماجيك 121-115 في سان فرانسيسكو.