NBA.. هورنتس ينهي سلسلة من 11 خسارة بالفوز على سكرامنتو كينغز

ومدد ثاندر سلسلة انتصاراته إلى خمس مباريات متتالية، بينما توقفت سلسلة من ستة انتصارات لسيلتيكس.

وعاد جويل إمبيد من غياب دام 11 يومًا ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة حيث سجل 31 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سفينتي سيكسرز للفوز على شيكاجو بولز 110-97.

وهذه المرة السابعة خلال مسيرته التي يسجل فيها إمبيد ثلاثة أرقام مزدوجة.

وقاد سي.جيه ماكولوم نيو أورليانز بليكانز للفوز على بروكلين نتس 112-85 بعدما سجل 16 نقطة، وخسر نتس مباراته الرابعة تواليًا.

وفاز ممفيس غريزليز 106-98 على سان أنطونيو سبيرز بفضل تألق جا مورانت الذي سجل 26 نقطة من بينها 13 في الربع الرابع.

وأنهى غريزليس سلسلة من ثلاث هزائم.

وسجل ستيفن كري 36 نقطة وقدم ست تمريرات حاسمة لينهي غولدن ستيت وريورز سلسلة من ثلاث هزائم بالفوز على أورلاندو ماجيك 121-115 في سان فرانسيسكو.