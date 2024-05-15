صفقة تبادلية منتظرة بين النصر السعودي وأتلتيكو مدريد

ونشرت شبكة (elgoldigital) تقريرًا قالت فيه إن الصفقة التبادلية، ستكون برحيل إيمريك لابورت إلى أتلتيكو مدريد، مقابل تعاقد النصر مع الحارس أوبلاك.

وقالت الشبكة: "قد يكون لدى أتلتيكو فرصة مثالية للتعاقد مع إيمريك لابورت هذا الصيف، حيث يريد النصر رحيل المدافع الذي وصل إلى المملكة العربية السعودية، الصيف الماضي، للعب مع النصر، فريق كريستيانو رونالدو".

وأضافت: "دفع الفريق السعودي رسوم انتقال كبيرة للحصول على خدمات اللاعب الإسباني الدولي، وبالإضافة إلى ذلك عرضوا عليه عقدًا ماليًا ضخمًا، لكن وقته في الدوري السعودي قد ينتهي هذا الصيف، حيث إن ناديه الحالي لديه خطط أخرى".

وأوضحت نقلاً عن مصادر: "النصر يخطط لخفض راتب إيمريك لابورت، لكن هذا الإجراء سببه هدف آخر، وهو الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب لضم آخرين".