مانشستر سيتي يبدأ انطلاقته بدوري أبطال أوروبا بفوز مثير على نابولي

حقق مانشستر سيتي بداية قوية في مشواره بدوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، بعدما تغلب على نابولي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

وشهدت المباراة لحظة مؤثرة مع عودة البلجيكي كيفين دي بروين إلى معقل فريقه السابق، مرتديًا هذه المرة قميص نابولي، إذ نال استقبالًا حافلًا من جماهير السيتي التي لم تنسَ إنجازاته التاريخية مع النادي.

لكن البداية لم تكن في صالح الفريق الإيطالي، إذ تلقى ضربة مبكرة بطرد جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21 عقب تدخل عنيف على إيرلينغ هالاند.

واضطر المدرب أنطونيو كونتي بعدها بخمس دقائق فقط لإخراج دي بروين والدفع بالمدافع أوليفيرا، في محاولة لتأمين الخط الخلفي ومواجهة النقص العددي.

ورغم السيطرة الكاملة لمانشستر سيتي، انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

أخبار ذات علاقة استقبال حافل من جماهير مانشستر سيتي لكيفين دي بروين (فيديو)

ومع بداية الشوط الثاني، ترجم أصحاب الأرض تفوقهم إلى أهداف، فقد افتتح هالاند التسجيل بضربة رأس قوية بعد تمريرة دقيقة من فيل فودين بالدقيقة 56.

وبعدها بتسع دقائق، أضاف جيريمي دوكو الهدف الثاني من مجهود فردي مميز، إذ راوغ مدافعي نابولي قبل أن يسدد كرة رائعة داخل الشباك.

بهذا الفوز، وضع مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في رصيده بدور المجموعات، في حين خرج نابولي خالي الوفاض من اختبار افتتاحي صعب أمام الفريق الإنجليزي.