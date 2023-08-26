تعرّض لأزمة قلبية.. بروني نجل ليبرون جيمس يقترب من العودة للملاعب

ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن)، نقلاً عن متحدث باسم العائلة، أنه من المتوقع أن يعود "بروني جيمس" نجل أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس إلى ملاعب كرة السلة "في المستقبل القريب جدًا" بعد تعرضه لأزمة قلبية الشهر الماضي.

وأصيب بروني (18 عامًا) بأزمة قلبية خلال التدريب مع فريق كرة السلة في جامعة جنوب كاليفورنيا، في 24 يوليو/ تموز الماضي، ونقل على إثرها للمستشفى، حيث أُودع غرفة العناية المركزة قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة بعد 3 أيام.