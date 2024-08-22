رسميا.. أول قرار للجنة المؤقتة للاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن الترجي | إرم نيوز

كشف مصدر مقرب من لجنة التسوية في الاتحاد التونسي لكرة القدم عن موعد إقامة مراسم تتويج الترجي التونسي بلقب الدوري الممتاز للموسم الماضي.

وأحرز الترجي، في يونيو الماضي، لقب دوري المحترفين للمرة 33 في تاريخه والسابعة في آخر 10 سنوات، لكن المجلس المؤقت السابق للاتحاد لم يسلم رمز لقب الدوري للفريق الأحمر والأصفر حتى الآن؛ ما أثار الكثير من الانتقادات والأسئلة بشأن موعد تسليم الترجي لقبه بين جماهيره.

وقال مصدر من المجلس المؤقت الحالي في الاتحاد التونسي للعبة، الذي تم تعيينه يوم الثلاثاء بعد المصادقة عليه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، إن تسليم رمز اللقب سيكون خلال مباراة الترجي واتحاد تطاوين في الجولة الأولى للدوري لموسم 2024 ـ 2025.

وأضاف أنه بعد تنصيب مكتب رابطة دوري المحترفين، الهيكل المشرف على تنظيم مسابقة الدوري، أصبحت الرؤية واضحة بخصوص مراسم تتويج الترجي التونسي بلقبه بين مشجعيه وفي ملعبه.

وقررت لجنة التسوية المكونة من 3 أعضاء يرأسهم كمال إيدير، الرئيس السابق للنادي الإفريقي، اليوم الخميس، تنصيب مكتب رابطة المحترفين برئاسة محمد عطاء الله، وهو رئيس سابق لنادي شبيبة القيروان ومسؤول سابق في الاتحاد.

وينتظر أن يشرف المجلس المؤقت للاتحاد ومجلس رابطة المحترفين ووزارة الرياضة على مراسم تتويج الترجي بطلا للموسم الماضي (2023 ـ 2024) قبل مباراة الفريق الافتتاحية في الموسم الجديد، التي يستقبل فيها الفريق الأحمر والأصفر اتحاد تطاوين على ملعب رادس، إما يوم 31 أغسطس أو 1 سبتمبر 2024.

أخبار ذات علاقة الكشف عن فحوى أوّل اجتماع للرئيس المؤقت للاتحاد التونسي لكرة القدم

وخلال الأسابيع الماضية، شن مشجعو الترجي حملة انتقادات لاذعة ضد المسؤولين عن اللجنة التسييرية المؤقتة للاتحاد التونسي لكرة القدم؛ بسبب عدم إقامة مراسم تتويج فريقهم باللقب، رغم مرور أكثر من شهرين على الفوز به.

وتزامن ذلك مع تتويج الملعب التونسي بلقب الكأس في 30 يونيو، وإقامة مراسم التتويج مباشرة بعد نهاية المباراة.

يشار إلى أن لجنة التسوية في اتحاد كرة القدم ستتولى تسيير الكرة التونسية حتى 31 يونيو 2025، على أن تختتم أعمالها بالإعداد للجلسة الانتخابية لانتخاب مجلس رسمي للاتحاد لمدة 4 سنوات.