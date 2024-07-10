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رياضة

أحدث تطورات مفاوضات الاتحاد مع لوران بلان

أحدث تطورات مفاوضات الاتحاد مع لوران بلان
لوران بلان
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 8:34 م

اقترب نادي الاتحاد السعودي من الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي لوران بلان، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجداوي.

ويبحث نادي الاتحاد السعودي عن مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

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وتوقفت صفقة التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بعد استقالة لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، ليبدأ الفريق الجداوي رحلة البحث مجددًا عن مدير فني.

ونشرت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن المدرب لوران بلان على وشك التوصل إلى اتفاق مع نادي الاتحاد السعودي.

وأوضحت: "نادي الاتحاد كان يبحث عن مدرب فرنسي، لدعم كريم بنزيما، وسيجد المهاجم المخضرم مدربًا يعرفه جيدًا".

وأوضحت: "إدارة الاتحاد أرادت تعيين مدرب فرنسي، وكانت الأولوية لكريستوف غالتييه في الأيام الأخيرة، لكن المفاوضات تعثرت مع نادي الدحيل القطري الذي يعمل فيه غالتييه حاليا".

وكشفت الصحيفة أن نادي الاتحاد عرض على غالتييه عقدًا ضخمًا لمدة 3 سنوات براتب 12 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن المدرب الفرنسي رفض لتمسك الدحيل القطري به، لتستقر على التعاقد مع بلان.

 

ولم يتولَّ لوران بلان، البالغ من العمر 58 عامًا، بالفترة الماضية قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب ليون في سبتمبر الماضي، كما درب عددًا من الفرق المختلفة مثل: بوردو، وباريس سان جيرمان، والريان القطري.

وفقد الاتحاد في موسم 2023 ـ 2024 لقب الدوري السعودي للمحترفين عندما حلَّ خامسًا في جدول المسابقة.

الاتحاد السعودينادي الاتحاد السعودي

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