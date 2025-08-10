وفاة ملاكمين يابانيين في البطولة ذاتها بسبب إصابات في الدماغ

قالت اتحادات الملاكمة وتقارير إعلامية إن ملاكمين يابانيين توفيا بعد أيام من إصابتهما في الدماغ في مباراتين منفصلتين في البطولة ذاتها.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن شيجيتوشي كوتاري توفي، يوم الجمعة الماضي، وهيروماسا أوراكاوا توفي، أمس السبت، متأثرين بإصابتهما في نزالاتهما في قاعة كوراكوين في طوكيو في الثاني من أغسطس الحالي.

وأضافت تقارير إعلامية أن الملاكمين (28 عامًا) خضَعا لعمليات جراحية لعلاج ورم دموي أو نزيف داخل الجمجمة.

وقالت منظمة الملاكمة العالمية في بيان، أمس السبت، بشأن أوراكاوا الذي خسر أمام يوغي سايتو بالضربة القاضية "نقدم خالص تعازينا لأسر وأصدقاء ومجتمع الملاكمة الياباني خلال هذا الوقت العصيب للغاية".

وقال مجلس الملاكمة العالمي يوم الجمعة، إن كوتاري توفي نتيجة الإصابة التي تعرض لها أثناء نزاله أمام ياماتو هاتا في 12 جولة وانتهى بالتعادل.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان: "ينعى مجلس الملاكمة العالمي ورئيسه ماوريسيو سليمان بشدة هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها ويتمنيان لعائلته وأصدقائه القوة خلال هذا الوقت العصيب".

وتوفي ملاكم آخر، هو الأيرلندي جون كوني (28 عامًا) في وزن فوق الريشة، بسبب إصابة في الدماغ هذا العام بعد إيقافه في أول دفاع له عن لقب سلتيك في فبراير.