مدرب تونسي رابع يلتحق بالدوري المغربي.. تعرف على فريقه الجديد

أعلن نادي المغرب الفاسي تاسع الدوري المغربي الممتاز، تعيين التونسي عبد الحي بن سلطان مدربا جديدا للفريق الأول حتى موفى موسم 2023ـ 2024 وذلك خلفا للمدرب طارق السكتيوي.

ورحب المغرب الفاسي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعودة بن سلطان، وقال: "نرحب بمدربنا عبد الحي بن سلطان الذي يعود من جديد لتدريب الفريق الأول، نشكر طارق السكتيوي على ما العمل الكبير الذي أنجزه على رأس الجهاز الفني و نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة."

ورفع عبد الحي بن سلطان عدد المدربين الناشطين بالدوري المغربي الممتاز خلال الموسم الجاري، إلى أربعة مدربين يتقدمهم فوزي البنزرتي مع الوداد البيضاوي ومعين الشعباني الذي يشرف على نهضة بركان، ونصر الدين نابي، الذي يقود الجيش الملكي متصدر الدوري.

وأفادت تقارير إخبارية محلية أن عودة بن سلطان، الذي أشرف في 2022 على تدريب فريق المغربو الفاسي جاءت نتيجة لمغادرة طارق السكتيوي لتدريب المنتخب الأولمبي المغربي الذي سيشارك في الألعاب الاولمبية باريس 2024 خلال الصائفة المقبلة.

ويستهل بن سلطان مشوراه مع المغرب الفاسي بملاقاة اتحاد طنجة يوم السبت لحساب الجولة 23 من البطولة الاحترافية.

يشار إلى أن عبد الحي بن سلطان درب بعض أندية الدرجتين الأولى والثانية في تونس لكن أفضل محطاته الفنية كانت في 2013 عندما قاد منتخب ناشئي تونس لثمن نهائي مونديال الناشئين في الإمارات.