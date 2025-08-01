"عاوز يدلع اللعيبة".. أسطورة الزمالك يهاجم ممدوح عباس

شن خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، هجوماً حاداً على ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق بسبب سياسة معاملته مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وترأس عباس نادي الزمالك، في الفترة بين أغسطس 2006 حتى نوفمبر 2008، بعد تعيينه من جانب الجهة الإدارية ثم انتخب رئيساً للقلعة البيضاء، في الفترة بين مايو 2009 إلى سبتمبر 2010، قبل رحيله بحكم قضائي.

وعاد عباس لاستكمال مدة مجلسه في الفترة بين ديسمبر 2011 حتى مايو 2013.

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وأثار عباس جدلاً واسعاً، في الساعات الماضية، بعدما كتب تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس، قائلاً:" لم أفهم هذه الضجة المثارة حول أحمد فتوح "كابتن" نادي الزمالك فعقده ممتد والرجل عاشق لنادي الزمالك، ولست مع إعارته أو بيعه حتى لا نبكي على اللبن المسكوب".

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وأضاف:" بالإضافة إلى كونه كابتن نادي الزمالك وظهيره الأيسر، هو الظهير الأيسر أيضاً لمنتخب مصر".

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ونشر الغندور رسالة قوية عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلاً:" بخصوص كلام ممدوح عباس عن الضجة المثارة حول أحمد فتوح أولاً لاعب رفض لعب مباراة وتم إيقافه ثم خرج من المعسكر ليلة مباراة أخرى، وتمت معاقبته".

وأضاف:" فتوح ارتكب حادثاً تسبب بوفاة شخص، وتم حبسه وأنقذه ربنا، ولكنه خرج، مؤخراً، من معسكر مغلق لمرض عمه وفوجئ الجميع بسفره للإسكندرية لحضور حفل راغب علامة".

وأتم قائلاً:" مشكلة ممدوح عباس أنه "عاوز يدلع لعيبة معيّنين".