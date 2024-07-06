النصر يُسعد كريستيانو رونالدو بعد الخروج من يورو 2024

فشل كريستيانو رونالدو في تكرار إنجازه في عام 2016 في الحصول على كأس الأمم الأوروبية، بعد أن غادر البطولة بشكل رسمي أمام فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه النصر لتعويض كريستيانو رونالدو عن هذا الفشل، ساعيًا لإسعاد النجم البرتغالي بعدة طرق ربما تكون غير مباشرة، دعونا نستعرض أبرزها:

برونو فيرنانديز

أكد موقع "تيم تووك" أن برونو فيرنانديز قد أبلغ المفاوض من الجانب السعودي إنه منفتح لأي شيء، لكن بعد انتهاء مشاركة البرتغال في يورو 2024.

وفي الوقت نفسه أكد الصحفي الرياضي رودي غاليتي، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن النصر والاتحاد قد فاوضا برونو فيرنانديز بالفعل، لكن النجم البرتغالي يفضل عرض النصر بسبب وجود رونالدو في صفوف الفريق.

بكل تأكيد هذا خبر سعيد لرونالدو الذي يتفاهم بشكل جيد مع برونو، وأظهر ذلك عدة مرات في مانشستر يونايتد ومع المنتخب البرتغالي.

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إيدرسون

ذكرت شبكة "ESPN" أيضًا أن النادي السعودي نجح في إتمام الاتفاق مع إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، براتب كبير يصل إلى ثلاثة أضعاف راتبه الحالي في صفوف بطل الدوري الإنجليزي.

في الوقت نفسه أوضح الصحفي رودي غاليتي، أن مانشستر سيتي قد طلب الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لترك اللاعب البرازيلي، وأن النصر لا يمانع دفع المبلغ لكنه سيتفاوض على تخفيضه قدر المستطاع.

هذا خبر آخر جيد لرونالدو الذي سيجد تدعيمات في مركزين مهمين للغاية بحلول الموسم الجديد الذي يريد النصر فيه أن ينافس على كل شيء.

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أسماء كبيرة في الانتقالات

ارتبط النصر بعدة أسماء أخرى في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، من بينهم لوكاس باكيتا، نجم وست هام، وفيدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس.

هذا بجوار الإنجليزي كالوم ويلسون، نجم نيوكاسل، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.

ارتباط النصر بكل هؤلاء لا يعني بالضرورة ضمهم، لكنه يشير إلى مدى جدية النادي في تقوية خطوطه والبحث عن ما هو أفضل للفريق في الموسم الجديد، وهو أمر لا بد أن يسعد النجم البرتغالي.

أول بطولة رسمية تقترب

ما هي إلا أيام ويبدأ النصر موسمه بشكل رسمي، وذلك في منتصف شهر أغسطس المقبل، بالتحديد في بطولة كأس السوبر السعودي.

سيكون النصر على بعد مواجهتين فقط من الحصول على أول بطولة رسمية لرونالدو معه، لو نجح في تجاوز التعاون في نصف النهائي، والفوز على الفائز من الأهلي والهلال في المباراة النهائية.

فأل حسن

سيكون الموسم المقبل هو الثالث للنجم البرتغالي برفقة النصر، وهنا نجد فألاً حسنا ظهر في عدة مناسبات من قبل للنجم الكبير.

حصل رونالدو على بطولة واحدة فقط برفقة مانشستر يونايتد بعد انضمامه للفريق ولمدة ثلاثة مواسم، كانت هي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2004.

ومن بعدها دخل في حالة جفاف ولم يحقق أي لقب حتى بداية الموسم الثالث له، حيث فاز ببطولة كأس الرابطة في فبراير ومن بعدها لم تتوقف البطولات عن الهطول عليه وعلى "الشياطين الحمر".

الأمر نفسه تكرر في صفوف ريال مدريد؛ إذ جاء رونالدو في 2009 من أجل منافسة برشلونة وليونيل ميسي وإيقاف سيطرة النادي الكتالوني.

فلم يحصل على بطولة الدوري مع الملكي سوى في الموسم الثالث، وكانت هي البطولة الثانية له معهم ومن بعدها لم يتوقف أيضًا عن حصد الألقاب محليًا وقاريًا؛ إذ حصد 16 لقبًا.