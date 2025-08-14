3 أشياء مهمة.. ما سبب تخوف جماهير الاتحاد السعودي من صفقة علي البليهي؟

دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مكثفة لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب علي البليهي مدافع الهلال.

ولم يجدد البليهي صاحب الـ 35 عاماً عقده رسمياً حتى الآن مع نادي الهلال.

أخبار ذات علاقة علي البليهي يقدم لنادي الاتحاد 4 خدمات مذهلة

ولا يعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بالأساس على البليهي منذ توليه المهمة.

وتبدو جماهير الاتحاد متخوفة من صفقة البليهي بسبب بعض الأمور المهمة، على رأسها تراجع مستواه في الموسم الماضي وكثرة أخطائه، ما جعله يواجه انتقادات واسعة من جماهير الهلال، وصلت إلى درجة إطلاق الصافرات ضده.

أخبار ذات علاقة منته ومقلب.. تعليق ناري حول انضمام علي البليهي إلى الاتحاد السعودي

والسبب الثاني الذي يثير مخاوف جماهير الاتحاد يتمثل في تقدم عمر البليهي ووصوله إلى 35 عاماً، ما يجعل الصفقة أقل فائدة للفريق على المدى المستقبلي.

ويتمثل السبب الثالث في رفض البليهي المستمر لفكرة الجلوس على مقاعد البدلاء، ما قد يؤدي إلى تفجر أزمات داخل فريق الاتحاد حال تمسكه بالمشاركة أساسياً.

أخبار ذات علاقة 3 أسباب مهمة.. لماذا يرغب الاتحاد السعودي في التعاقد مع علي البليهي؟

ويملك البليهي خبرات طويلة بعد أن لعب مع فريق الفتح قبل رحيله في صيف 2017 إلى الهلال.

وخاض المدافع المخضرم 256 مباراة بقميص الهلال، وسجل 23 هدفاً وصنع هدفين كما لعب 57 مباراة دولية مع المنتخب السعودي.