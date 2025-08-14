logo
رياضة

3 أشياء مهمة.. ما سبب تخوف جماهير الاتحاد السعودي من صفقة علي البليهي؟

3 أشياء مهمة.. ما سبب تخوف جماهير الاتحاد السعودي من صفقة علي البليهي؟
علي البليهي مدافع الهلال السعوديالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 9:52 ص

دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مكثفة لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب  علي البليهي مدافع الهلال.

ولم يجدد البليهي صاحب الـ 35 عاماً عقده رسمياً حتى الآن مع نادي الهلال.

أخبار ذات علاقة

علي البليهي يقدم لنادي الاتحاد 4 خدمات مذهلة

علي البليهي يقدم لنادي الاتحاد 4 خدمات مذهلة

ولا يعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بالأساس على البليهي منذ توليه المهمة.

وتبدو جماهير الاتحاد متخوفة من صفقة البليهي بسبب بعض الأمور المهمة، على رأسها تراجع مستواه في الموسم الماضي وكثرة أخطائه، ما جعله يواجه انتقادات واسعة من جماهير الهلال، وصلت إلى درجة إطلاق الصافرات ضده.

أخبار ذات علاقة

منته ومقلب.. تعليق ناري حول انضمام علي البليهي إلى الاتحاد السعودي

منته ومقلب.. تعليق ناري حول انضمام علي البليهي إلى الاتحاد السعودي

والسبب الثاني الذي يثير مخاوف جماهير الاتحاد يتمثل في تقدم عمر البليهي ووصوله إلى 35 عاماً، ما يجعل الصفقة أقل فائدة للفريق على المدى المستقبلي.

ويتمثل السبب الثالث في رفض البليهي المستمر لفكرة الجلوس على مقاعد البدلاء، ما قد يؤدي إلى تفجر أزمات داخل فريق الاتحاد حال تمسكه بالمشاركة أساسياً.

أخبار ذات علاقة

3 أسباب مهمة.. لماذا يرغب الاتحاد السعودي في التعاقد مع علي البليهي؟

3 أسباب مهمة.. لماذا يرغب الاتحاد السعودي في التعاقد مع علي البليهي؟

 ويملك البليهي خبرات طويلة بعد أن لعب مع فريق الفتح قبل رحيله في صيف 2017 إلى الهلال.

وخاض المدافع المخضرم 256 مباراة بقميص الهلال، وسجل 23 هدفاً وصنع هدفين كما لعب 57 مباراة دولية مع المنتخب السعودي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC