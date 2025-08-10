ريال مدريد يحلم به.. شرط جزائي يرعب باريس سان جيرمان من "مبابي جديد"

كتب – نور الدين ميفراني

قدم البرتغالي فيتينيا، نجم وسط فريق باريس سان جيرمان، موسما كبيرا وأسهم بشكل كبير في تتويج الفريق الباريسي بـ4 ألقاب، أبرزها الإنجاز التاريخي الفوز باللقب الأول لدوري أبطال أوروبا.

واتجهت الأضواء بشكل كبير نحو أداء فيتينيا، واعتبروا اللاعب البرتغالي العامل الرئيس وراء النجاحات الكبيرة التي حققها باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي الموسم الماضي، بسبب ديناميكيته، وقدرته على اختراق دفاعات الخصم، والأهم من ذلك كله، حضوره القوي وشخصيته المميزة التي يُضفيها على أداء الفريق الباريسي، هي بعض العوامل التي جعلت لاعب خط الوسط محورًا للعديد من الشائعات الصيفية، بعضها يتعلق باهتمام ريال مدريد.

لكن في الوقت الحالي، تُعتبر صفقة انتقاله إلى الفريق الملكي شبه مستحيلة، إلا في حال وجود بند في عقده، هذا لا يعني عدم وجود اهتمام من ريال مدريد بلاعب مثل فيتينيا أو أي لاعب آخر في تشكيلة لويس إنريكي.

لكن الصحفي أندريس مارتينيز بصحيفة "ماركا"، يصر على وجود شرط جزائي ثابث في عقد فيتينيا رغم أن رابطة الدوري الفرنسي لا تعترف بالشروط الجزائية، لكن الوكلاء والأندية وجدوا طريقة لتجاوز هذا العائق.

وظهر ذلك من خلال صفقة الفرنسي ريان شرقي، الذي غادر أولمبيك ليون نحو مانشستر سيتي، باستخدام شرط جزائي بقيمة 22.5 مليون يورو، لذا فإن البند، سواء كان محظورًا أم لا، كان بمثابة سلوك آمن لرحيل اللاعب.

ويبلغ فيتينيا من العمر 25 عامًا ويرتبط بعقد حتى الـ30 من يونيو 2029، لكن وجود مثل هذه الطريقة للخروج عبر الشرط الجزائي، جعل ريال مدريد يحلم باللاعب وتتحدث الأخبار عن وجود مبلغ 90 مليون يورو كسعر لرحيله المحتمل في صيف 2026، أي بعد كأس العالم في الولايات المتحدة.

وجود شرط جزائي في عقد فيتينيا يخيف باريس سان جيرمان من ريال مدريد تحديدًا لكون الفريق الإسباني لن يترك الفرصة تمر دون استغلاله وخطف النجم البرتغالي الصيف المقبل.

يذكر أن فيتينيا انضم لصفوف سان جيرمان في صيف 2022، قادمًا من بورتو، واختاره لويس إنريكي مدرب الفريق، كأفضل لاعب في الموسم قبل الماضي.

وشارك فيتينيا في 59 مباراة مع الفريق العاصمي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5.