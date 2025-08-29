الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السودان والسنغال في كأس إفريقيا للمحليين

تشهد منافسات بطولة كأس أفريقيا للمحليين مواجهة مرتقبة بين منتخبي السودان والسنغال لتحديد المركز الثالث بالنسخة التي تقام في ضيافة كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتقام المباراة على ملعب "مانديلا" في العاصمة الأوغندية كمبالا لتحديد الفائز بالمركز الثالث في البطولة القارية.

وتقام المباراة النهائية بين منتخبي المغرب ومدغشقر غداً السبت في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل منتخب السودان في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن السنغال.

وتعادل صقور الجديان مع الكونغو بهدف لكل منهما في الجولة الأولى ثم حقق الفوز على نيجيريا برباعية دون رد ثم تعادل مع السنغال دون أهداف.

وتأهل منتخب السودان على حساب الجزائر في ربع النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم خسر أمام مدغشقر بهدف نظيف في نصف النهائي.

وفاز منتخب السنغال على نيجيريا بهدف دون رد ثم تعادل مع الكونغو بنتيجة 1-1 وتعادل أيضاً مع السودان دون أهداف.

وتخطى أسود التيرانغا عقبة أوغندا في ربع النهائي بنتيجة 1-0 ثم خسروا أمام المغرب بركلات الترجيح في نصف النهائي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.