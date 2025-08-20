هل خالف ريال مدريد اللوائح بإشراكه ماستانتونو أمام أوساسونا؟

خاض الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، مساء الثلاثاء، مباراته الأولى بقميص ريال مدريد، بعدما شارك بديلًا في الدقيقة 68 أمام أوساسونا (1-0)، ليكون أول تبديلات المدرب تشابي ألونسو، وكاد أن يسجل هدفًا في الدقيقة 89 بتسديدة تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا.

وحمل ماستانتونو القميص رقم (30)، ليكون أحد أبرز الأسماء الحاضرة قبل المباراة وخلالها. وكان اللاعب الأرجنتيني قد قُدِّم رسميًا في 14 أغسطس الجاري كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد، وهو اليوم نفسه الذي أتم فيه عامه الثامن عشر، لينضم مباشرة إلى تدريبات الفريق الأول.

وظهر ماستانتونو بشخصية وجرأة في أولى خطواته على أرضية البرنابيو، حيث تولى تنفيذ أول ركلة ركنية منذ دخوله الملعب، مرسلاً كرة خطيرة إلى منطقة الجزاء الصغيرة.

اللاعب الأرجنتيني، الذي شغل مركز الجناح الأيمن، طالب بالكرة باستمرار وأظهر قوة في الالتحامات، ليتمكن من استعادة ثلاث كرات لصالح فريقه الجديد. كما كاد أن يسجل هدفه الأول بقميص الريال بعد تبادل للكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقوة نحو القائم الأول، لكن الحارس سيرخيو هيريرا أنقذ مرماه.

ولكن منذ اللحظة التي أعلن فيها ريال مدريد قيد ماستانتونو، برقم من الفريق الرديف وهو القميص (30)، كان واضحًا أن الجدل قادم لا محالة.

بمجرد حدوث ذلك، نشر ميغيل غالان، رئيس المركز الوطني لتكوين مدربي كرة القدم (CENAFE)، عبر حسابه في منصة "إكس"، توضيحًا مطوّلًا قدّم فيه مبرراته لاعتقاده أن نادي أوساسونا يمكنه تقديم شكوى ضد ريال مدريد بدعوى إشراك لاعب غير مؤهل.

وأوضح غالان أن حجته ترتكز أساسًا على أن تسجيل اللاعب الأرجنتيني في صفوف الفريق الرديف تم بـ"سوء نية واضحة".

وقال غالان في بيانه: "الدقيقة 67، تم إشراك ماستانتونو، وبذلك حدثت حالة إشراك لاعب غير مؤهل، يملك نادي أوساسونا 24 ساعة من نهاية المباراة لتقديم طعن على اللقاء".

وأضاف: "نادي ريال مدريد قرر تحمّل مخاطرة الوقوع في مخالفة محتملة تتعلق بإشراك لاعب غير مؤهل في مواجهة أوساسونا، من المهم التوضيح أن مجرد إدراج لاعب في قائمة المستدعين لا يُعد مخالفة، بل يجب أن يشارك اللاعب فعليا حتى تُعتبر مخالفة قائمة. واللاعب المذكور، من الناحية الشكلية، يملك رخصة قانونية صالحة تسمح له بالمشاركة".

وشدد: "التذرّع بمبدأ الثقة المشروعة لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة لتبرير سلوك يخالف المادة 125 من اللائحة العامة للاتحاد، إذ إن تسجيل اللاعب ضمن صفوف الفريق الرديف قد تم بـ(سوء نية واضحة)، ويستند هذا الطرح إلى المعطيات التي ظهرت خلال المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب، حيث وُجدت مؤشرات واضحة على سوء النية، إذ جرى تقديم ماستانتونو باعتباره لاعبًا في الفريق الأول، بينما تم تسجيله رسميًا في الفريق الرديف بغرض التحايل على لوائح الأرقام المخصصة من (1 إلى 25)، ما يتيح للنادي مرونة أكبر في عدد اللاعبين المتاحين للفريق الأول".

وأوضح: "فيما يتعلق بمفهوم التحايل على القانون، تنص المادة 125 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم على ما يلي: الفقرة الثالثة، (لا يجوز أن تُستغل علاقة التبعية أو الارتباط بالفريق الرديف كأداة للتحايل على روح الأحكام التنظيمية، ولا لأي غرض آخر مغاير للغرض الحقيقي والخاص بهذه الفئة من الحالات)، والفقرة الرابعة، (يُعتبر أي اتفاق محتمل يخالف هذا المبدأ بمثابة تفسير يشكل تحايلاً على القانون، وبالتالي يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا وكأنه لم يكن)".