اتخذت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني قرارًا نهائيًّا بشأن التعاقد مع إيمريك لابورت مدافع نادي النصر السعودي.

وشارك لابورت مؤخرًا مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" والتي توج بلقبها "لاروخا" للمرة الرابعة في تاريخه.

وعاد المدافع الإسباني إلى تدريبات النصر عقب انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد نهاية الموسم.

وكشف الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس عن موقف ريال مدريد بشأن التعاقد مع لابورت بعدما ارتبط اسم مدافع النصر بتدعيم حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ورحل ناتشو فرنانديز عن صفوف ريال مدريد عقب نهاية عقده متجهًا إلى نادي القادسية السعودي.

وأكد دياز أن لابورت يرغب في العودة إلى أوروبا، ولكن مهمته لن تكون سهلة بسبب راتبه السنوي الضخم.

وأشار إلى أن أبواب ريال مدريد أصبحت مغلقة أمام لابورت ولن ينضم للفريق الإسباني في الموسم المقبل.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد أشار في وقت سابق إلى أن فريقه لن يبرم صفقات جديدة بعد ضم الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، وإندريك مهاجم بالميراس البرازيلي.

وأكد أنشيلوتي أن ناديه لا يحتاج لصفقة دفاعية لتدعيم صفوفه في ظل عودة خيسوس فاييخو من إصابة طويلة تعرض لها بجانب جاهزية إيدير ميليتاو، وأيضًا أنطونيو روديغر.